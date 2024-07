Audi A5 è stata presentata dalla casa tedesca nella versione 2024, a sorprendere è l’assenza della versione coupé che è stata sostituita dalla station wagon, prima volta in tutta la storia di questo modello, in questo articolo dedicato scopriamo come sarà quest’auto.

Audi A5 2024, silenziosa (quando serve) ma sempre prestante

La nuova Audi A5 come preannunciato nelle righe introduttive sarà in vendita con il motore ibrido diesel e benzina, su quest’ultimi è possibile anche scegliere la versione termica pura.

Il motore diesel 2.0 TDI abbinato all’ibrido da 48 volt offre una potenza di 204 cavalli e 400 nm di coppia, la trazione può essere sia a due che a quattro ruote motrici, questo può deciderlo il cliente.

Per le sportive, Audi ha svelato la S5 che adotta un motore 3.0 V6 dotato del sistema MHEV plus e di un turbo singolo a geometria variabile, per una potenza di 367 cavalli.

Il cambio è sempre S Tronic a doppia frizione che assicura cambiate veloci e sportive quando vi è bisogno di affondare il pedale del gas.

La nuova A5 2024 cambia anche a livello di assetto, sarà infatti possibile dotarla di un assetto ribassato di 20 mm che garantisce maggiore sportività a cui possono essere accoppiati degli ammortizzatori adattivi. Lo sterzo è diventato più preciso per offrire una migliore esperienza di guida, possono essere tarate sia la servoassistenza che la demoltiplicazione.

Fari ed interni digitali

I fari anteriori sono di tipo OLED di seconda generazione, mentre quelli posteriori sfruttano il sistema “Car to X” per proiettare immagini ai veicoli che seguono, ad esempio avvisandoli di un pericolo.

Il sistema di infotainment conta tre schermi, compreso il virtual cockpit da 11,9 pollici, head up display e schermo infotainment da 14,5 con tecnologia MMI. Il passeggero ha uno schermo da 10,9 pollici con touch screen.