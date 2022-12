Presentate nell’agosto 2019 e presentate per la prima volta all’IAA di Francoforte a settembre, Audi RS 6 Avant e Audi RS7 Sportback godranno di un ringiovanimento meccanico con l’arrivo di una potenza supplementare.

L’Audi RS 6 Avant performance e l’Audi RS 7 Sportback performance dichiarano ora una potenza di 630 CV e una coppia di 850 Nm.

I due turbocompressori sono effettivamente più grandi e la pressione di sovralimentazione è stata aumentata da 2,4 a 2,6 bar.

Audi RS 6 e RS 7 Performance 2022: 280 km/h di serie, 305 km/h in opzione

Il produttore indica inoltre che il differenziale a bloccaggio centrale è stato ottimizzato ed è più leggero e compatto. Infine, l’isolamento acustico tra il vano motore e l’abitacolo è stato ridotto per, secondo il marchio, “far vibrare il cliente e offrirgli un’esperienza sonora di alto livello“.

Questo può anche essere visto come un’economia raddoppiata da un guadagno di 8 kg. Si tratta di una goccia nel mare rispetto ai 2.090 kg di peso a vuoto dell’Audi RS 6 Avant Performance e ai 2.065 kg dell’Audi RS 7 Sportback. Queste modifiche tecniche consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, rispetto ai 3,6 secondi delle versioni base.

Le modifiche stilistiche comprendono elementi esterni opachi e accenti blu a bordo. Gli specchietti retrovisori esterni, lo spoiler anteriore, le alette laterali anteriori, gli inserti dei pannelli laterali, le barre sul tetto, le finiture dei finestrini laterali e il diffusore posteriore sono ora colorati in grigio opaco. Come optional è disponibile anche un pacchetto di design nero/carbonio opaco, in cui le barre del tetto e le finiture dei finestrini laterali sono ora nere.

Infine, gli anelli Audi e il nome del modello sono disponibili in versione cromata o nera.

Blu su tavola

Il pacchetto Dynamic RS è di serie. Include l’aumento della velocità massima a 280 km/h, lo sterzo integrale dinamico e il differenziale sportivo quattro sull’asse posteriore. Come optional è disponibile il pacchetto Dynamic RS plus, che aumenta la velocità massima a 305 km/h e include un sistema frenante ceramico RS.

I clienti possono personalizzare il proprio veicolo con pinze freno grigie, rosse o blu, che racchiudono dischi anteriori da 440 mm e posteriori da 370 mm. L’impianto frenante in ceramica è più leggero di circa 34 kg rispetto alla sua controparte in acciaio. Per completare la riduzione delle masse non sospese, i nuovi cerchi in alluminio fuso da 22 pollici sono più leggeri di 5 kg ciascuno.

Prezzi di Audi RS 6 Avant Performance e Audi RS 7 Sportback Performance 2022

Gli ordini sono aperti dall’8 dicembre 2022. L’Audi RS 6 performance avrà un prezzo di 146.450 euro e l’Audi RS 7 Sportback performance di 152.720 euro. Per la cronaca, una Audi RS 6 ha un prezzo di 139.490 euro e una RS 7 Sportback di 145.850 euro.

