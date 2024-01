Audi è riuscita a concentrare di nuovo potenza e lusso nella Station Wagon sportiva più elettrizzante del mercato Europeo. Tantissimi i cavalli e la coppia per un’esperienza di guida, garantisce Audi, mai provata fino ad ora. La nuova motorizzazione Mild Hybrid è stata portata all’estremo per ottenere più spinta in accelerazione e un consumo ridotto durante la guida di tutti i giorni. Ammaestrare un motore così grande è stata la sfida più grande; soprattutto mantenendo viva la verve tipica delle vetture RS. Vediamo insieme prezzo, cavalli e scheda tecnica dell’Audi Rs6 2024.

Nuova Audi RS6 2024: prezzo, cavalli e scheda tecnica

Bellissima, veloce e perfetta … ma il prezzo? La nota dolente di questa audi 4° serie, come le sue predecessori, è sicuramente il costo. La 3° serie partiva da 112.ooo euro, questa considerato il balzo in avanti di tecnologia e comfort sarà in vendita da almeno 130.000 euro. Parliamo sempre di versioni base che non comprendono particolari pacchetti motore o design. Considerando la lista infinita di optional a cui sarà soggetta (pacchetti carbonio, sistemi di ausilio alla guida, interni e infotainment …) arriveremo tranquillamente a parlare di 160/200.000 euro per unità configurata.

Il fulcro di tutto il circus che sta dietro a quest’auto è sempre la motorizzazione. Un motore che viene accompagnato dalla trasmissione velocissima del gruppo RS unito alla storica forza delle 4 motrici Audi. Un triangolo di potenza, equilibrio e tenuta che sono la reale spinta delle prestazioni dell’auto. I dati tecnici principali dell’architettura del motore sono:

Motore 4.0 TFSI Mild Hybrid configurato con 8 cilindri a V

configurato con 8 cilindri a V 600 cavalli (441 kW) la rendono la RS più potente mai costruita per il mercato di serie

(441 kW) la rendono la RS più potente mai costruita per il mercato di serie 800 Nm di coppia che viene raggiunta fra i 2.050 e 4.500 giri

Prestazioni e consumi

L’ingresso nella Nuova Audi RS6 del sistema Mild Hybrid è una delle innovazioni più importanti per le prestazioni e i consumi. Parliamo di un sistema a 48 Volt che può erogare in modalità Dynamic fino a 12kW di potenza accessoria. Inoltre, ogni 100 km in guida normale (difficile con questa potenza) la macchina risparmia 0,8 litri di carburante. Sembra poco ma bisogna considerare le vecchie versioni per fare un paragone. Addirittura, quando il motore montato era Lamborghini puro, si avevano consumi maggiori rispetto alla supercar di S.Agata.

Le prestazioni dichiarate sono al limite e superano di gran lunga le aspettative. Velocità massima è limitata per elettronicamente per garantire affidabilità e durata della vita dell’auto. Questo incide leggermente anche sull’accelerazione potenziale, ma non influisce certamente sul piacere di guida e sull’emozioni al volante.

da o a 100 km/h in 3,6 secondi netti (con la modalità launch control)

da 0 a 200 km/h in soli 12 secondi, seguendo la modalità di partenza consigliata

velocità di serie autolimitata a 250 km/h elettronicamente.

Grazie a due pacchetti speciali RS, si possono in concessionario aumentare le prestazioni riguardanti la velocità. Avremo così due opzioni: limitata a 280 km/h fino alla massima espansione, che comprende una mappatura fino ai 305 km/h. Sicuramente ABT vorrà partecipare alla sua personale elaborazione e nei prossimi mesi avremo dati anche per questa.

Interni, Tecnologia e Infotainment

Gli interni dell’auto sono caratterizzati dai loghi e finiture RS6. La struttura a nido d’ape porta il maggior comfort possibile unendo l’aderenza al sedile da vero pilota Gran Turismo. Disponibili in diverse configurazioni sono stati presentati nel classico allestimento chiaro a contrasto.

Infotainment e Tecnologia di bordo sono derivati dall’ultimo aggiornamento Audi. Varia solamente il secondo schermo, frutto della nuova tecnologia Audi, dove si può impostare e modificare i valori del clima e sistemi connessi.

Completano il quadro le novità tecnologiche. Abbiamo un alzamento da terra di 20mm anche a piccole velocità. Il sistema di sospensioni dinamiche, oltre ad alleggerire il carico, permette l’evoluzione nella vettura con velocità spinta fino a 308 km/h. Infine, la frenata bilanciata su 4 ruote motrici diverse, si attiva poco prima di una curva stretta chiudendo l’angolo e riducendo lo spazio di sterzata.

VEDI ANCHE:

Audi Q8 e-tron edition Dakar: prezzo, motore, dimensioni e scheda tecnica

Nuova Audi Q5 2025: prezzo, dimensioni, scheda tecnica