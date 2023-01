L’Audi TT RS, uno dei modelli Audi più stravaganti, offre una maneggevolezza da auto sportiva, prestazioni da muscle car e un look e una sensazione di alto livello. A differenza delle rivali che utilizzano motori turbo a quattro cilindri o V-8 di grossa cilindrata, la TT RS è alimentata da un esclusivo motore turbo a cinque cilindri che eroga 394 cavalli e conferisce all’auto un’impronta acustica unica.

L’abitacolo è ricco di dotazioni tecnologiche e rivestito di materiali pregiati come la maggior parte degli altri modelli Audi, ma non aspettatevi lo stesso comfort di una A6.

Audi TT RS: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

Le novità del 2022

Una nuova TT RS Heritage Edition, in volumi ridotti, si aggiunge alla gamma per il 2022. Viene offerta in cinque diverse combinazioni di colori. Le auto Heritage Edition sono tutte dotate di serie di esclusivi cerchi da 20 pollici, illuminazione esterna OLED, impianto di scarico sportivo e speciali loghi Heritage Edition incisi sui finestrini posteriori.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il motore turbo a cinque cilindri da 2,5 litri da 394 CV della TT RS è insolito e affascinante, e forma un felice triumvirato con la trazione integrale Quattro di serie e il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. La potenza di sorpasso è sorprendente: il cambio a sette rapporti è più che disposto a scalare le marce non appena si richiede una maggiore potenza, e la TT RS avanza con una tale immediatezza e forza che si può pensare di essere stati risucchiati in un tunnel spaziale.

Un’attenta modulazione del pedale dell’acceleratore trasforma questo atleta in un comodo incrociatore. Quando è equipaggiata con gli ammortizzatori adattivi di serie, la TT RS si sente stabile e piantata sulla strada, anche quando questa diventa terribilmente tortuosa, così anche i guidatori relativamente inesperti possono sentirsi sicuri nel lanciarla attraverso le curve a velocità superlative.

Interni, comfort e carico

All’interno, i sedili in pelle con cuciture a diamante sono di serie, così come le accattivanti finiture in alluminio ben integrate nel design dell’abitacolo. Tuttavia, dal prezzo elevato dell’auto sono assenti i sedili anteriori ventilati, il volante regolabile elettricamente e la funzione di memoria per il guidatore e i sedili dei passeggeri anteriori. Secondo la nostra esperienza, i sedili posteriori della TT RS sono praticamente inutilizzabili, se non come posto per gettare borse da ginnastica o valigette.

Prezzo dell’Audi TT RS

Il prezzo parte da 85.100 euro.

