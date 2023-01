I modelli 40 a trazione posteriore si aggiungono alla gamma Q4 e-tron per il 2023. Ecco tutte le informazioni principali in merito.

L’Audi Q4 e-tron del 2023 e la Q4 e-tron Sportback, ora al secondo anno di vita, democratizzano l’offerta elettrica della casa automobilistica tedesca con prezzi di partenza più accessibili e un’impronta Audi sufficiente a metterla in competizione con il popolare crossover a benzina Q5.

I modelli base sono a trazione posteriore e offrono solo 201 cavalli, mentre i modelli a trazione integrale con doppio motore raggiungono i 295 cavalli.

Audi Q4 e-tron 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

I modelli 40 a trazione posteriore si aggiungono alla gamma Q4 e-tron per il 2023. Questi modelli più economici sono dotati di un unico motore elettrico montato sul retro che eroga 201 cavalli.

La stessa batteria da 77,0 kWh dei modelli 50 si trova nei modelli 40, ma l’autonomia è maggiore. Il propulsore 40 di base è disponibile solo sugli allestimenti Premium e Premium Plus di fascia media e non è disponibile sulla Sportback.

In altre parti della gamma, la Q4 e-tron sostituisce il display da 10,1 pollici dell’infotainment con uno più grande da 11,6 pollici. Il navigatore è ora di serie sull’allestimento Premium Plus e tutti i modelli equipaggiati con il più potente propulsore 50 sono ora dotati del pacchetto estetico S Line, che aggiunge cerchi esclusivi, ulteriori elementi luminosi esterni e un marchio speciale.

Motore, potenza e prestazioni EV

Il modello base Q4 e-tron 40 è dotato di un singolo motore elettrico da 201 CV che alimenta le ruote posteriori. Con un motore elettrico che alimenta ciascun asse, i modelli Q4 e-tron 50 e Q4 e-tron Sportback 50 a trazione integrale erogano 295 cavalli.

In città, il propulsore della Q4 e-tron 50 sembra più che sufficiente, anche se la spinta iniziale è più attenuata rispetto a SUV rivali come la Model Y e la XC40. A velocità più elevate, però, come nei sorpassi in autostrada, il propulsore risulta più letargico.

Il comportamento su strada della Q4 e-tron è educato; la guida è fluida e l’Audi risulta ragionevolmente maneggevole grazie a un raggio di sterzata ridotto. Tuttavia, non la definiremmo divertente, in quanto risulta pesante in curva e il feedback dello sterzo è artificiale.

Prezzo e uscita dell’Audi Q4 e-tron

I prezzi della Q4 40 partono da € 56.650. Articolo in aggiornamento.

