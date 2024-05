In questo articolo ci focalizziamo sulle auto attualmente in vendita nel nuovo ad un prezzo basso. Infatti le protagoniste saranno le auto meno care sul mercato italiano. Vediamo quindi quali vetture si possono portare a casa spendendo una cifra relativamente bassa.

Le auto meno care del mercato

Iniziamo la classifica delle auto meno care del mercato italiano con la MG ZS che parte da 17.340 euro e si trova al decimo posto. In nona posizione la Renault Clio che ha un attacco al listino da 17.250 euro. Ottavo posto per la Hyundai i10 che apre con il prezzo di 16.950 euro. Settima la Evo 3 che base costa 16.900 euro.

In sesta posizione la piccola KUV 100 della casa indiana Mahindra che ha un prezzo di 15.645 euro. Si tratta di un’utilitaria di piccole dimensioni e dotata di un motore piccolo che permette ottimi consumi.

Le 5 meno care per il 2024

Al quinto posto la Mitsubishi Space Star che parte da 15.500 euro. La piccola nipponica è disponibile con un motore 3 cilindri che garantisce un utilizzo perfetto in ogni condizione, con una particolare attenzione al consumo di benzina, davvero esiguo.

In quarta posizione un’icona dell’Automotive italiano ovvero la Fiat Panda che è possibile acquistare ad un prezzo di 15.500 euro. E’ l’auto economica per eccellenza almeno nel nostro paese che dopo 40 anni di vita è sempre apprezzata per quello che offre.

Il podio si apre con la Renault Twingo che nella versione base ha un prezzo di 15.350 euro. La piccola francese ha fatto grande il suo nome in oltre 20 anni di carriera.

In seconda posizione la Kia Picanto che parte da 14.300 euro, l’auto “made in corea” ha saputo avere un ottimo successo in Italia per quello che è in grado di offrire in termini di spazio e tecnologia.

Al primo posto la Dacia Sandero che si può comprare al prezzo di 12.500 euro che rendono la vettura rumena molto apprezzata in ciascun mercato e naturalmente in Italia.