Il motore V12 è considerato da molti appassionati “il motore dei motori” lo stesso Enzo Ferrari lo usava per la maggiore nelle sue auto. Una disposizione che è in grado di supportare grandi cavallerie e di garantire un suono fuori dall’ordinario, sia che si tratti di versioni aspirate o che gli venga aggiunta la sovralimentazione. Scopriamo quali sono le auto in vendita nel 2025 con questa disposizione.

LEGGI ANCHE: La Ferrari Purosangue, un suv che sfida ogni condizione

Auto con il V12 in vendita nel 2025: Ferrari, Lamborghini e non solo

Se si parla di V12 il primo marchio che viene in mente, dato che lo ha usato per decenni e lo usa ancora è naturalmente Ferrari. La casa di Maranello ha a listino due modelli con questo propulsore, la Ferrari Purosangue, il primo suv del marchio modenese e la nuova Ferrari 12cilindri che non nasconde, ma anzi porta con onore, il motore nel proprio nome.

Lamborghini è stata più penalizzata, infatti rispetto ai listini degli anni passati il marchio di Sant’Agata è fermo ad un solo modello – un signor modello – ovvero la Revuelto che adotta il 6,5 litri aspirato accoppiato a due motori elettrici.

Restando in Italia un altro marchio iconico nel settore delle hypercar è Pagani. Utopia infatti adotta il V12 di derivazione Mercedes con la configurazione biturbo per una potenza di 864 cavalli.

Mercedes con il brand di lusso di sua proprietà, Maybach porta nella berlina S680 questo motore che le permette di avere 610 cavalli e ben 900 Nm di coppia massima.

LEGGI ANCHE: Tag-Heuer e la nuova collezione di orologi per la F1

Aston, Rolls-Royce e Gordon Murray

Si cambia latitudine arrivando in Inghilterra dove vi sono diversi marchi, di alto livello, che adottano ancora questo famigerato motore. Si comincia con Aston Martin e la Vanquish, coupé famosa per essere sempre stata accoppiata al V12 ed anche il nuovo modello non si smentisce.

Rolls-Royce non cambia la tradizione e continua a puntare sul V12 6.7 Biturbo da 571 cavalli. Il motore è presente su praticamente tutta la gamma, dalla Cullinan alla Phantom passando per la Ghost.

Infine la Gordon Murray Automotive, casa automobilistica fondata dal progettista della McLaren in F1 che ha a listino due modelli – T.33 e T.50 – entrambe adottano un V12 6.9 aspirato. A cambiare è la potenza, la T.33 ha 617 cavalli mentre la T.50 663.