La macchina a benzina così come quella a gasolio non è esente da problemi o malfunzionamenti, uno dei peggiori che possono capitare all’automobilista è relativo allo spegnimento dell’auto una volta messa in moto. In questo articolo scopriremo perché questo problema si presenta e come poterlo risolvere efficacemente.

Perché la macchina a benzina si spegne?

La macchina a benzina si può spegnere subito dopo la sua accensione, lasciando l’automobilista in panne ancor prima che egli possa muoversi. La cosa fondamentale da fare è non andare nel panico e cercare di capire quale può essere il problema che causa la mancata accensione del motore.

Per prima cosa è necessario “ascoltarlo” non tanto il motore quanto la pompa della benzina perché è lei la prima a mettersi in moto, scatenando poi l’accensione del motore stesso. Se si sente il tipico ronzio della pompa allora si può star certi che questa funziona correttamente escludendo quindi questa problematica.

Altri possibili componenti che possono causare la mancata accensione di un’auto a benzina possono essere le candele usurate che non fanno scattare la scintilla che poi dà il via al motore. Se queste non funzionano allora sarà necessario controllarle all’interno del motore e capire se sono da cambiare tutte o se è solamente una quella incriminata.

Come poter risolvere lo spegnimento dell’auto

Avendo trovato due delle maggiori cause che non portano alla completa accensione del motore di un’auto a benzina ora è importante saper come poter risolvere questo problema di spegnimento.

Se il problema riguarda la pompa della benzina, questa richiede per forza una sostituzione con una nuova che deve essere acquistata e fatta montare da un professionista.

Al contrario se invece sono le candele a non funzionare correttamente queste possono essere cambiate anche in autonomia se si è in grado di rimuoverle dalla loro sede. Se non si è capaci anche qui è meglio richiedere l’intervento di un meccanico al fine di scongiurare la nascita di ulteriori problemi.