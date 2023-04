Si possono modificare le auto in Italia? Tutto ciò che si deve sapere

Tutto ciò che si deve sapere per non farsi trovare impreparati.

Si possono modificare le auto in Italia? Quali sono le regole da rispettare e, soprattutto, quali sono i limiti?

In questo caso è necessario non farsi trovare impreparati. Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Si possono modificare le auto in Italia?

Alcune modifiche possono essere effettuate, ma le regole presenti in Italia sono molto più rigide. Vediamo di seguito alcuni dettagli utili.

Si può modificare il motore di un’auto?

No, il motore di un’auto non può essere modificato. Potete solo scegliere un sistema alternativo, come a GPL o a metano.

Lo scarico, invece, può essere modificato ma deve essere certificato secondo omologazione CEE con codice seriale identificativo.

Si possono modificare le luci?

Sì, ma devono essere modificate da officine specializzate e le luci devono rispettare le normative.

Si possono oscurare i vetri?

Si possono oscurare solo i vetri posteriori e il lunotto. Molte persone utilizzano delle pellicole apposite.

Si possono modificare ammortizzatori e molle?

Si può fare, ma dovrete utilizzare i kit ufficiali della casa costruttrice, quindi non materiali “esterni”.

Attenzione, però: la variazione massima non può superare i 15 mm. Via libera anche alla barra duomi, ma deve essere smontata senza troppe difficoltà.

Si può modificare l’estetica dell’auto?

Le modifiche si possono fare ma non devono influire sull’altezza, sulla sagoma della vettura e sulla visibilità.

In quel caso dovrete necessariamente andare in motorizzazione. In linea generale potete modificare l’estetica della vostra auto, ma attenzione a spoiler, profili aggiuntivi dei paraurti e minigonne che potrebbero superare i limiti stabiliti.

Insomma, modificare le auto in Italia è possibile ma è necessario prestare attenzione alle limitazioni stabilite ufficialmente, onde evitare sanzioni salate.

