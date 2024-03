Quando si è in possesso di un’auto diesel magari si sente la necessità di avere maggiori prestazioni dal proprio motore o vi sono problemi di intasamenti e quindi si pensa che modificare la centralina possa essere un’attività utile per correggere le problematiche ed avere più spinta.

Rimappare centralina diesel, conviene?

La rimappatura della centralina è una modifica che viene effettuata quando si vogliono migliorare le prestazioni ed i consumi della propria auto che magari pecca un po’ di spunto o ad alti regimi risulta un po’ spompata.

La modifica può essere fatta sia su auto a benzina che su auto diesel. In particolare vediamo perché conviene sulle auto diesel. Sulle auto diesel si può intervenire su diversi parametri ma in particolare si va ad agire sulla pressione del turbo.

Agendo su questo aspetto ed aumentando i parametri rispetto a quelli di fabbrica permette all’auto di avere maggiore potenza sin da subito ed anche a bassi giri così da avere spunto da fermo ed uno scatto in generale maggiore.

Quando si rimappa una centralina si può decidere insieme al proprio mappatore che tipo di intervento effettuare se più per i consumi o per la potenza.

Diesel, l’esclusione del FAP è comune

Sulle auto diesel una delle modifiche più comuni è l’esclusione del FAP che essendo assente in centralina non si intasa più ma così facendo i consumi e gli inquinanti immessi in aria aumentano causando un danno all’ambiente.

Anche la valvola EGR viene esclusa in determinate mappature e anche in questo caso le temperature dei gas restano sempre alte e quindi accade un comportamento simile all’esclusione del FAP con temperature elevate e maggiori emissioni in aria.

Ricordiamo che mappare una centralina è un’attività illegale perché si va a riscrivere un software di fabbrica quindi bisogna assumersi le responsabilità di un intervento del genere.