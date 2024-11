BMW ad EICMA aveva uno degli stand più grandi e spaziosi, in cui era davvero bello orientarsi, a patto di aver capito la disposizione che a primo impatto non era del tutto chiara. In questo articolo vediamo le nostre 5 moto preferite e vi trasmettiamo le nostre sensazioni dopo averle viste e toccate con mano.

BMW K1600 GTL e R1300: viaggio ed avventura nel segno dell’Elica

A catturare la nostra attenzione sono state la K1600 GTL che è la compagna di viaggio perfetta per chi cerca una moto adatta a lunghi viaggi, definibile anche come Cruiser, in effetti questa moto è tale.

Lo schermo da 10,25 pollici TFT trasmette al guidatore tutte le informazioni principali ed inoltre il motore 6 cilindri in linea con raffreddamento acqua/olio ha una potenza di 118 KW e una coppia di 180 NM.

La R1300GS si definisce da sola, nel suo MY 2025 arriva moderna più che mai con luci anteriori a LED e infinite o quasi possibilità di configurazione, sia in termini cromatici che di allestimenti.

Essendo un’adventure la combinazione perfetta è con borse e bauletti per partire equipaggiati in vista di un lungo viaggio, il vostro compagno è il motore 4 cilindri in linea che eroga una potenza di 145 cavalli a 7.750 giri/minuto e una coppia massima di 149 NM a 6.500 giri/minuto.

BMW M1000R, M1000XR e R1250: due sportive ed una naked da emozioni forti

BMW ha sfoggiato le novità della divisione M declinandole in una supernuda la M1000R che eroga una potenza di 210 cavalli per un’accelerazione da 0 a 100 in soli 7,2 secondi ed una velocità massima di 280 km/h.

Il cambio è un 6 marce ad innesti frontali dotato del BMW Quick-cam vale a dire il quickshifter della casa bavarerse che permette cambiate fulminee, quasi da moto da corsa.

La M1000XR invece è la super crossover del marchio tedesco dotata di un motore da 201 cavalli e 113 NM di coppia massima è ideale per la strada e per la pista e nonostante il peso di 223 kg si dimostra agilissima.

Il cambio è il medesimo della M1000R un 6 marce con Quick-cam ed innesti frontali. Certamente in strada si fa notare ma l’animo racing è evidente dal primo sguardo.

La R1250R è la Roadster più potente in gamma con un motore 1250 cc che eroga 136 cavalli a 7.750 giri/minuto e una coppia di 143 NM a 6.250 giri/minuto è una moto perfetta per la città.

Il suo motore boxer ha un suono unico che vi inebrierà dalla prima apertura del gas. L’esemplare ad EICMA 2024 era in configurazione Icegray Uni che la rendeva distinguibile tra le altre moto del brand.