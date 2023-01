La BMW i4 berlina completamente elettrica è un importante tassello del portafoglio EV in espansione di BMW. Offre lo stile della Serie 4 Grand Coupé con un propulsore a batteria e un comportamento stradale estremamente raffinato, che si combinano per una combinazione premiata con il 10Best.

Esistono tre versioni distinte di i4: Le prime due sono a trazione posteriore monomotore: la eDrive35 offre 281 cavalli, mentre la eDrive40 produce 335 cavalli.

BMW i4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo e uscita

Le novità

Poiché la BMW i4 ha debuttato solo l’anno scorso, la i4 del 2023 riceve solo piccole modifiche alle opzioni. Un nuovo modello entry-level eDrive35 si aggiunge alla gamma e utilizza un pacco batteria più piccolo da 66,0 kWh.

Gli emblemi speciali M 50 Years di BMW sono offerti sulla i4 M50. I cerchi da 18 pollici M Bi-color Midnight Grey con pneumatici all-season non sono più disponibili.

L’opzione Iconic Sounds Electric, che consente di riprodurre una serie di suoni sintetici attraverso gli altoparlanti dell’auto e di coordinarli con l’accelerazione, sarà venduta separatamente dal pacchetto Premium.

Motore elettrico, potenza e prestazioni

L’i4 2023 alimenta gli elettroni a uno o due motori elettrici, a seconda del modello. L’eDrive35 è una delle due opzioni a trazione posteriore con motore singolo e unità da 281 CV. L’eDrive40 è dotato di un motore singolo sull’asse posteriore che eroga 335 cavalli. La M50 ha un motore elettrico su entrambi gli assi, che insieme forniscono la trazione integrale e producono 536 cavalli.

Interni, comfort e carico

All’interno, l’abitacolo della i4 è riccamente arredato, grazie anche alla disponibilità di finiture in oro rosa, rivestimenti in pelle bianca e finiture in legno chiaro. Il layout generale è simile a quello di altri modelli BMW, ma la i4, oltre al SUV completamente elettrico iX, è la prima ad avere un enorme display senza soluzione di continuità che si estende per quasi due terzi della plancia. La i4 a quattro porte ha una linea del tetto posteriore che imita un profilo da coupé, ma ha un bagagliaio tradizionale nella parte posteriore.

Prezzo della BMW i4

Il prezzo della versione eDrive 35 dovrebbe aggirarsi sui 61,590 euro.

LEGGI ANCHE: