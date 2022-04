Le caratteristiche della nuova BMW i7 sono decisamente interessanti. Tra la più sportiva Serie 6 e la Serie 8, BMW sta lanciando una Serie 7 di settima generazione. La berlina di lusso è disponibile in una versione a combustione, un ibrido plug-in e una nuovissima versione elettrica i7.

È facile vederla come una rivale della Tesla Model S ma, in realtà, l’obiettivo principale della BMW i7 è la Mercedes EQS.

Il design segue le linee scolpite della berlina di lusso. C’è una firma luminosa tutta nuova e molto più sottile nella parte anteriore e posteriore. BMW produrrà la Serie 7 nello stabilimento di Dingolfing. È il primo modello del marchio a lasciare le stesse linee di produzione in tre versioni diverse.

Infatti, il motore a combustione interna, il PHEV e l’i7 usciranno dalla stessa fabbrica tedesca.

Il motore della BMW i7 ha già dato prova di sé

Il motore elettrico della BMW i7 xDrive60 è già stato utilizzato da BMW. È lo stesso propulsore usato nella versione M50 della BMW i4. Sviluppa una potenza di 400 kW, o 544 cavalli. La coppia di questo motore è di 745 Nm, che non è male per trainare le 2,7 tonnellate di peso a vuoto della berlina elettrica.

L’auto ha anche quattro ruote sterzanti per migliorare la sua agilità.

L’auto accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e BMW limita la sua velocità massima a 240 km/h.

BMW i7 caratteristiche

Il pacco batterie agli ioni di litio è integrato sotto il pavimento della lussuosa Serie 7 elettrica. La capacità utile della batteria è di 101,7 kWh. La gamma della BMW i7 varia a seconda delle opzioni, in particolare se il sedile posteriore ha quattro o cinque posti. Nel ciclo WLTP, può percorrere tra 590 e 625 chilometri con una sola carica.

Per quanto riguarda la ricarica, la BMW i7 può raggiungere 190 kW di potenza nelle stazioni di ricarica rapida. BMW ha annunciato che può recuperare 170 km di autonomia in 10 minuti di ricarica. Quando viene caricata in un terminale AC, raggiunge un picco di 11 kW di potenza di carica.

Interni lussuosi e high-tech

Come tutte le BMW moderne, la i7 è tutta tecnologia e display. C’è un display da 12,7 pollici dietro il volante e uno schermo centrale da 14,9 pollici al centro. La console centrale si gira leggermente verso il guidatore e il grande schermo si affaccia sulla BMW Interaction Bar. Questo, come quello che si trova nella Kia EV6, offre il controllo touch delle funzioni di illuminazione e clima.

Il sistema di controllo iDrive offre funzioni come My Modes, che permette di impostare uno stato d’animo dell’abitacolo. La modalità relax lancia specificamente i sedili massaggianti. Se è il momento di rilassarsi sui sedili posteriori, si può anche controllare il sistema di infotainment dagli schermi nella parte posteriore.

Tutto ciò contribuisce a creare un’atmosfera interna che si adatta al meglio al conducente e ai passeggeri. Un approccio che corrisponde perfettamente al comfort.