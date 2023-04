Lanciata nel 2022, la versione elettrica della nuova Serie 7 ha già fatto il suo dovere. La versione xDrive60, l’unica del catalogo BMW i7, invia 544 cavalli alle quattro ruote. A quanto pare, per alcuni non è abbastanza, visto che la Casa bavarese presenta la M70.

BMW i7 M70 xDrive: caratteristiche, design, motori

Ostentata, la più grande delle berline BMW passa qui nel seno della filiale sportiva M. Lo si nota dai famosi specchietti con barra superiore, o dagli specifici abbassamenti di carrozzeria. L’audace verniciatura nero-rame biton è solo un esempio delle centinaia di colori disponibili.

Ma questa variante i7 M70 è tutta una questione di potenza: 485 kW o 660 cavalli. Aneddoticamente, ciò la rende l’auto elettrica più potente e più veloce del marchio. L’azienda spiega la potenza extra con l’integrazione di un nuovo motore posteriore a 6 bobine da 360 kW, oltre alla seconda unità anteriore da 190 kW.

Con un totale di 1.100 Nm, l’auto raggiunge i 100 km/h in soli 3,7 secondi, un’accelerazione superiore a quella della i4 M50. Tuttavia, BMW limita la velocità massima a 250 km/h.

Questa impennata di numeri non va necessariamente a scapito dell’autonomia. La BMW i7 mantiene la batteria da 101,7 kWh che consente di percorrere da 488 a 560 km a seconda dell’equipaggiamento. Va bene, ma non è all’altezza dei 600 km della Tesla Model S Plaid, la sua rivale americana, o dei 562 km di una Mercedes-AMG EQS 53. Tuttavia, l’azienda bavarese promette che la sua funzione di guida “Max Range”, che limita la potenza, migliora la durata dal 15% al 25%, ovvero da 650 a 700 km nel migliore dei casi.

Ricarica e interni

Per quanto riguarda la ricarica, non c’è nulla di nuovo, con un caricatore AC trifase da 22 kW di serie e fino a 195 kW con un caricatore rapido DC. BMW completa il viaggio con sospensioni pneumatiche a doppio asse per il comfort, freni M per la sicurezza e cerchi in lega per l’estetica.

Ma gli acquirenti avranno senza dubbio gli occhi puntati sui sedili posteriori. Perché in questa limousine non si viaggerà, ma si guiderà. La i7 utilizza rivestimenti in pelle, o addirittura in lana di cachemire come opzione, mentre gli schienali reclinabili e lo schermo panoramico trasformeranno l’auto in un cinema privato.

