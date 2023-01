Il SUV BMW X3 2023 si avvicina al territorio delle sue sorelle a quattro porte con un mix soddisfacente di raffinatezza e coinvolgimento del conducente. Come suggerisce il nome, la X3 è l’equivalente crossover della celebre berlina Serie 3, con la quale condivide i propulsori.

I modelli base sono alimentati da un quattro cilindri turbo da 248 CV, mentre i modelli M40i ricevono una spinta dal rinomato sei cilindri turbo da 382 CV, un motore che non smette mai di stupirci con la sua vellutata potenza.

BMW X3 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

Dopo il leggero aggiornamento stilistico dello scorso anno, la X3 del 2023 presenta pochi cambiamenti. Il sistema di accesso senza chiave di prossimità a distanza è ora di serie su tutta la gamma e il pacchetto Premium opzionale non include più i comandi gestuali per il sistema di infotainment iDrive.

La vernice Skyscraper Grey Metallic è ora disponibile sui modelli 30i a quattro cilindri.

Motore, trasmissione e prestazioni

Con il quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 248 CV sotto il cofano, la sDrive30i a trazione posteriore e la xDrive30i a trazione integrale offrono una potenza sufficiente per affrontare comodamente quasi tutte le situazioni di traffico, ma non sono certo esaltanti.

Chi cerca un crossover orientato alle prestazioni troverà la X3 M40i molto più adatta a sé.

Il suo muscoloso motore turbo da 3,0 litri e sei cilindri in linea da 382 CV fornisce una potenza quasi brutale.

Interni, comfort e carico

L’elegante abitacolo della X3 è ben equipaggiato ancor prima di selezionare un solo optional; i sedili anteriori regolabili elettricamente a 10 vie, che comprendono anche le imbottiture laterali regolabili, consentono di trovare facilmente una posizione comoda.

Gli occupanti dei sedili posteriori hanno a disposizione schienali reclinabili e l’imbottitura di tutti i sedili è sufficientemente morbida per i lunghi viaggi.

Il resto dell’abitacolo della X3 è bello e realizzato in modo competente, con materiali ben scelti e spazi stretti tra i pannelli. Le finiture in legno lucido del nostro veicolo di prova sembravano e sembrano reali nonostante siano in plastica; i rivestimenti in finta pelle della plancia e delle portiere aggiungono un ulteriore elemento di lusso, così come le finiture metalliche in nichel.

Dietro la seconda fila trovano posto sette bagagli a mano – sufficienti per ogni occupante, con spazio per altri due – e 20 in totale con i sedili posteriori ripiegati. Il campione del trasporto merci in questo segmento, tuttavia, è la Cadillac XT5; gli amanti del trasporto pesante dovrebbero metterla nella loro lista di candidati.

Prezzo della BMW X3

Prezzo base a partire da €57.950.

LEGGI ANCHE: