Il futuro elettrificato di BMW è anticipato dal SUV iX 2023, che offre spazio e praticità simili a quelli della popolare X5 del marchio, ma con un tocco all’avanguardia. Due motori elettrici forniscono la trazione integrale e una potenza più che sufficiente, pari a 516 CV nel modello xDrive50 e a ben 610 CV nel modello M60.

Gli spaziosi interni della iX sono rivestiti con materiali pregiati e presentano un design elegante e futuristico; un grande cruscotto digitale mostra il futuro del sistema di infotainment iDrive di BMW ed è controllato da un’elegante manopola rotante trasparente sulla console centrale.

BMW iX 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Il modello ad alte prestazioni M60 si aggiunge alla gamma per il 2023, con un propulsore completamente elettrico da 610 CV.

Monta sospensioni pneumatiche che si adattano alla guida sportiva. I singoli pacchetti Convenience, Dynamic Handling e Luxury sono stati consolidati in un unico grande insieme di caratteristiche e venduti come pacchetto Ultimate.

Motore EV, potenza e prestazioni

Sono disponibili due diverse varianti della iX, la prima delle quali è la xDrive50, alimentata da una coppia di motori elettrici che si combinano per produrre 516 CV; la trazione integrale è di serie. La variante ad alte prestazioni, denominata M60, offre ben 610 CV, che secondo noi sono sufficienti a far schizzare il SUV di medie dimensioni a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

Le sospensioni pneumatiche regolabili e il sistema di sterzata posteriore sono entrambi opzionali sulla versione base xDrive 50 e di serie sulla M60.

Interni, comfort e carico

Il SUV ha le stesse dimensioni dei crossover di medie dimensioni X5 e X6 dell’azienda, e anche lo spazio per i passeggeri e il carico è simile a quello di questi modelli.

Il design degli interni della iX è semplice e moderno, con una serie di elementi high-tech tra cui un grande pannello strumenti curvo con touchscreen e un volante di forma esagonale. BMW offre come optional un grande tetto panoramico con oscuramento elettrocromico, una caratteristica che si trova solo su pochi veicoli.

I sedili anteriori elettrici sono riscaldati e dotati di altoparlanti integrati per l’impianto stereo della iX. Sono disponibili rivestimenti in ecopelle e in vera pelle, ma BMW offre anche un’opzione di tessuto per i sedili, denominata Loft, che utilizza un tessuto in microfibra.

Prezzo e uscita

Vi aggiorneremo quanto prima su uscita e prezzo definitivi.

LEGGI ANCHE: