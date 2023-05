All’inizio di quest’anno, durante una conferenza stampa, BMW ha fatto un annuncio sul SUV elettrico iX2. Il produttore aveva annunciato che il nuovo modello sarebbe arrivato nel 2023, senza aggiungere altro.

BMW iX2: data di produzione, caratteristiche e informazioni

Questa volta BMW ha confermato che la produzione della iX2 inizierà entro la fine dell’anno. Carsten Regent, responsabile dello stabilimento di Regensburg, ha dichiarato a Bimmer Today.

L’impianto, che si trova in Baviera, avvierà anche la produzione di un altro SUV elettrico, la iX1. È nella stessa infrastruttura che il produttore produrrà la X1 e la X2, cugine termiche e ibride dei due modelli.

Non si sa molto della BMW iX2, se non che sarà un SUV coupé elettrico. Si allontanerà dal design dell’attuale X2 per assumere una linea più classica, paragonabile a quella dell’attuale X4. Seguendo l’attuale tendenza automobilistica, aumenterà anche le dimensioni rispetto al suo predecessore.

A tal fine, BMW investirà 350 milioni di euro per ammodernare gli impianti di Regensburg. Qui BMW produce già i componenti per le sue auto elettriche. Ma il produttore intende aumentare il ritmo e farne una pietra miliare della sua strategia elettrica.

