BMW Motorrad ha quasi tolto il velo alla tanto attesa M 1000 XR. Protagonista nel mondo della meccanica sportiva, il reparto Motorsport di BMW ha iniziato a rivestire le moto del marchio per il 2019. Parti in carbonio qui, parti M Performance là…

È nato il “pacchetto M” per le due ruote. Dopo l’ipersportiva M 1000 RR nel 2020 e la M 1000 R, ora tocca alla “tuttofare” XR essere vestita in questo modo. In attesa della versione definitiva, ecco un’anteprima del prototipo della BMW M 1000 XR…

BMW M 1000 XR Prototype: oltre 200 CV, 223 kg e 280 km/h

E sono tre. La sport tourer bavarese con l’aspetto di una moto da trail è il terzo membro della famiglia M. Il prototipo, presentato nell’ambito delle celebrazioni per il 100° anniversario di BMW Motorrad, ci dà un’anticipazione della BMW M 1000 XR. A cominciare dallo stile ancora più aggressivo, che sarà caratterizzato anche da alette M per migliorare la stabilizzazione e da un design sempre più aerodinamico (tutto sommato, si tratta pur sempre di un maxi-rimorchio stradale).

A differenza del modello attuale, il prototipo mostrato nelle immagini presenta una bolla corta, specchietti al manubrio e leve speciali.

C’è da scommettere che questi accessori saranno di serie sul modello finale, così come la grafica ///M dipinta sul serbatoio. Un altro dettaglio in linea con i primi due modelli M sono le pinze dei freni blu, riprese dalle gare WSBK. Il costruttore ha già annunciato che sarà possibile “aumentare il temperamento sportivo, con un’ulteriore riduzione del peso e una dinamica decuplicata” grazie a un pacchetto opzionale M Competition, senza fornire per il momento ulteriori dettagli. Possiamo aspettarci componenti aggiuntivi in carbonio, una catena Endurance M e una linea completa Akrapovic, tra gli altri.

BMW M 1000 XR: oltre 200 CV e 280 km/h

In termini di prestazioni, è abbastanza semplice: la BMW M 1000 XR promette di essere il crossover a due ruote più potente del mercato. Il costruttore ha già annunciato “oltre 200 CV” e una velocità massima di 280 km/h. Come promemoria, il motore a 4 cilindri ShiftCam (fasatura e alzata variabile delle valvole) da 999 cc sviluppa 207 CV sulla sportiva M 1000 RR.

Tutta questa potenza sarà ovviamente controllata dai sistemi elettronici BMW. Non sono disponibili dettagli, ma è lecito supporre che ci saranno un cambio di serie, modalità di guida, anti-wheeling, controllo della trazione, avviamento senza chiave, controllo del freno motore, ecc.

