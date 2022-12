Con la sua attraente e convincente MT800, CFMoto è in grado di dare filo da torcere a Honda, Yamaha, BMW e altri. Per molto tempo, i marchi automobilistici cinesi hanno lottato al di fuori dei loro confini. Ma l’era dell’auto elettrica sta rimescolando le carte, portando MG, Aiways, Lynk and Co e presto Byd nel panorama automobilistico europeo.

Le moto cinesi non hanno aspettato tanto per lasciare il segno. Sono presenti nelle nostre strade già da tempo. Si pensi in particolare agli scooter di primo prezzo, alle mini moto repliche di Honda Dax, tutte prodotte da numerosi attori, alcuni dei quali non sono certo molto seri. Non è questo il caso di CFMoto, un marchio che forse non avete mai sentito nominare prima di leggere queste righe, ma che non è nuovo sul mercato.

Creata nel 1989, CF (per Cheng Fung, che significa “brezza di primavera”) ha iniziato la sua attività producendo motori e poi ha iniziato a produrre moto con… quattro ruote. Vale a dire, i quad, che hanno presto trovato il loro pubblico. Le due ruote erano il passo logico successivo. E proponendo macchine dal prezzo non solo contenuto, il produttore cinese intende scuotere l’ordine mondiale. Questa attraente bici da trail MT800 ne è un buon esempio e i giapponesi e gli europei farebbero bene a tenerla d’occhio.

CFMoto MT800: design, novità, tecnologia, motori

Un design moderno

La storia dell’industria automobilistica e motociclistica è piena di esempi di macchine ben progettate che offrono prestazioni eccellenti ma sono terribilmente brutte. In altre parole, anche se spesso si dice che l’aspetto non è tutto, aiuta comunque a vendere bene. Quindi, per far sì che la MT 800 catturi l’attenzione dei motociclisti senza farli piangere (o ridere), CFMoto ha incaricato lo studio di design Kiska di disegnare il vestito della sua pista.

L’azienda austriaca è anche responsabile della convincente Husqvarna Norden. Come la moto svedese, la MT800 ha un design moderno ed equilibrato e, soprattutto, non assomiglia a nulla di mai visto prima, il che vi farà pensare che i cinesi sono bravi solo a copiare.

Un motore KTM

Un altro grande argomento di seduzione, la CFMoto ha, come la moto da trail Husqvarna, un motore KTM. È logico per la Norden, dato che “Husky” appartiene al produttore austriaco. È anche logico che la moto da trail provenga dal Regno di Mezzo, dato che CFMoto è un importante partner di KTM e produce per il marchio austriaco macchine di piccola cilindrata in Cina.

In effetti, la MT 800 è equipaggiata con il bel bicilindrico da 790 cc che non molto tempo fa equipaggiava la Duke, un blocco che KTM ha sostituito nella sua gamma con la 890. Infine, per attirare l’attenzione, la CFMoto MT800 ha un equipaggiamento ultra completo su cui torneremo, ed è ovviamente esposta a un ottimo prezzo con una gamma che parte da… 10.790 €.

LEGGI ANCHE: