BMW ha abituato clienti ed appassionati a versioni Touring delle vetture M solo con la serie 5 e difficilmente sulla sorella minore 3 se non grazie a qualche vero appassionato che è riuscito a creare la versione touring della 3 series nelle varie versioni.

Ora la casa bavarese è riuscita a dare vita alla Touring M3 da vendere in serie.

BMW M3 Touring: interni e dimensioni

Parlando di station-wagon anche se supersportive come in questo caso, le dimensioni sono tra i parametri principali osservati dagli automobilisti in quanto queste sono sinonimo di praticità e spaziosità. Anche la M3 Touring mantiene fede al concetto. Di seguito le sue dimensioni.

Lunghezza : 4 metri e 79

: 4 metri e 79 Larghezza : 1 metro e 90

: 1 metro e 90 Altezza : 1 metro e 43

: 1 metro e 43 Passo: 2 metri e 85

Valori in linea con quanto già visto sulle versioni non sportive della serie 3 wagon.

Dati che la rendono decisamente interessante per chi è alla ricerca di una vera sportiva e l’anima del brand tedesco si sente veramente ma ha a cuore anche il comfort.

Internamente figurano i sedili super avvolgenti M Carbon che coniugano il comfort e la qualità tipica dei sedili da corsa. Il volante M Carbon presenta modanature in fibra di carbonio. La scelta dei materiali fa immediatamente percepire di trovarsi a bordo di una M3.

BMW M3 Touring: Scheda Tecnica

Dal punto di vista tecnico la nuova M3 Touring presenta la classica motorizzazione 6 cilindri in linea Turbo. Capace di sviluppare una potenza di 510 cavalli a 7.200 giri/minuto ed una coppia massima di 650 Nm in un arco di giri che va dai 2.750 ai 5.500.

La velocità massima è autolimitata a 250 km/h ma se sbloccata a livello software può raggiungere i 280 km/h.

Lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 3,6 secondi.

