Negli ultimi mesi sono circolate molte voci su nuovi prodotti della gamma classica di BMW Motorrad per celebrare il centenario del produttore. In particolare, è stato introdotto il nome R12. In riferimento alla R18, in un primo momento abbiamo immaginato una cruiser più piccola, ma è stata evocata anche la successione della R nineT.

Ora il produttore ha messo fine alla suspense svelando la nuova R 12 nineT.

BMW R 12 nineT: caratteristiche, design, motori

Poiché la R nineT è stata lanciata per il 90° anniversario del marchio, sembrava logico che BMW apportasse una vera e propria evoluzione alla sua piattaforma neo-retrò per il suo centenario, dieci anni dopo. Il costruttore bavarese fa un ulteriore passo avanti, concentrandosi su uno stile più classico e promettendo ampie possibilità di personalizzazione.

Logicamente, la roadster è alimentata da un motore bicilindrico piatto, in quanto la casa tedesca ha optato per un nuovo motore 1200 aria/olio con airbox e sistema di scarico rivisti.

Oltre all’attenzione per lo stile con il nuovo parafango anteriore, il faro tondo a LED, i due contatori, lo schermo posteriore a LED integrato alla sella, troviamo qui un telaio tubolare perimetrale con un passante posteriore imbullonato per semplificare le modifiche, cerchi a raggi rivisti, una forcella rovesciata di grande diametro, un Paralever al posteriore, pinze radiali a 4 pistoni all’anteriore o un doppio silenziatore conico posizionato a sinistra.

Naturalmente, BMW Motorrad annuncia che sarà disponibile anche un’ampia gamma di accessori e opzioni.

Ma non sapremo di più. BMW Motorrad è stata molto discreta sulle caratteristiche della sua moto e svelerà completamente la R12 nineT solo nella seconda metà dell’anno. Ci vediamo tra qualche mese per scoprire tutto sulla nuova R 12 nineT.

LEGGI ANCHE: