BMW 1300 GS sul mercato due nuovi accessori realizzati da Wunderlich all'interno del catalogo pensato specificatamente per la Gran Tourer tedesca.

Quando si sceglie una moto da turismo uno degli elementi che le consentono una maggiore personalizzazione sono gli accessori aftermarket che vengono prodotti da aziende specializzate. Parlando di BMW il marchio di riferimento è Wunderlich che ha realizzato una gamma di prodotti per la nuova BMW 1300 GS.

BMW 1300 GS: Wunderlich e l’attenzione al motore con una paratia

Il primo accessorio di cui parliamo è una protezione motore che può essere acquistata ad una cifra modesta, ovvero 99 euro ma che fa davvero una grande differenza rispetto all’allestimento standard.

Di fatti BMW non ha previsto alcuna paratia per il modello che esce di serie e quindi se la si usa in offroad vi è il rischio che vi possano arrivare detriti addosso che poi vanno a rovinare il motore graffiandolo.

Con questa paratia non vi è alcun rischio, anzi rende la moto più stabile alle alte velocità dato che non vibra ed inoltre permette di avere in bell’evidenza, grazie ad un incavo apposito, il logo BMW.

Realizzata in plastica è anche molto leggera ma resistente e si fissa con 4 viti il che rendono l’installazione un vero e proprio gioco da ragazzi.

Finalmente è possibile avere il cockpit ordinato

Wunderlich ha lanciato una cover che copre lo spazio tra forcella e display così da avere tutto perfettamente in ordine e non temere di perdere nulla durante il viaggio. Si sa avere un ottima visibilità della strada ma anche delle indicazioni fornite dal display è quanto richiede un mototurista.

Con questo oggetto dal costo di 99,90 euro con presa DIN e di 59,90 senza presa DIN, l’abitacolo è ben protetto e non si hanno leve freno o frizione che si interfacciano.

Si tratta di una spesa utile se si ama avere la propria moto in perfetto ordine anche nei punti dove l’attenzione è solo quella del guidatore.