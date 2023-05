La R18 Roctane viene presentata come una Bagger sviluppata sulla base della cruiser. Ecco le sue caratteristiche principali.

Tre anni fa, BMW Motorrad ha arricchito la sua gamma Heritage con la R 18 ed è entrata nel segmento delle custom con la sua grande cruiser vintage. Da allora, il costruttore tedesco è stato in grado di adattare la sua macchina ispirata alla R5 in diversi stili attraverso le versioni R 18 Classic, R 18 B e R 18 Transcontinental. Ora una quinta variante si aggiunge alla gamma con la BMW R 18 Roctane.

Il nome ci è familiare, poiché BMW l’ha registrata in Germania un anno fa. Il mese scorso abbiamo anche appreso che si trattava di una variante della R 18 grazie a documenti pubblicati in Svizzera. Se questi documenti corrispondono nel complesso, alcuni valori presentano delle differenze.

BMW R 18 Roctane: caratteristiche, design, motori

La R18 Roctane viene presentata come una Bagger sviluppata sulla base della cruiser, piuttosto che come una nuova versione turistica adottata dalla R18 B.

Qui si ritrovano gli stessi elementi di base delle altre quattro varianti della moto, primo fra tutti il Big Boxer da 1.802 cc che eroga 91 CV a 4.750 giri/min e 158 Nm a 3.000 giri/min, ma anche la parte elettronica che comprende tre modalità di guida e l’ASC.

Anche la Roctane utilizza lo stesso telaio tubolare in acciaio con una grande forcella telescopica anteriore e una sospensione posteriore Cantilever. Tuttavia, il telaio si differenzia dalla R18 originale per la presenza di una ruota anteriore da 21 pollici anziché da 19 pollici. Questo aumenta l’angolo di sterzata a 34,7° e il caster a 185 mm, mentre il passo è fissato a 1.720 mm. L’equipaggiamento aggiuntivo la rende anche un po’ più pesante, con 374 kg in ordine di marcia.

Mentre il posizionamento dei comandi rimane invariato, l’ergonomia è stata modificata con l’adozione di un manubrio alto e di una sella a due livelli. L’equipaggiamento comprende ora un portapacchi montato sul parafango posteriore e una coppia di valigie rigide da 27 litri in tinta. Lo stile di queste ultime, insieme alle marmitte e alla finitura nera della moto, conferisce all’intero pacchetto un’atmosfera più moderna.

LEGGI ANCHE: