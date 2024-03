BMW Serie 3 2023: prezzo, interni, dimensioni e scheda tecnica

La berlina sportiva per antonomasia di BMW riceve un restyling tecnologico per il 2023 che prevede un aggiornamento dello stile esterno e un nuovo cruscotto completamente digitale. Ecco prezzo, interni, dimensioni e scheda tecnica della Serie 3 2023.

Poche auto sono in grado di servire gli dei del comfort e della sportività come la BMW Serie 3 2023. Questa vettura perennemente preferita può essere allestita come una berlina sportiva da curva o come un’auto di lusso ben arredata, o come una combinazione di entrambe. I suoi tre propulsori turbocompressi disponibili sono in grado di gestire abilmente il confine tra potenza e raffinatezza.

La 330i entry-level e la 330e ibrida plug-in offrono prestazioni impressionanti con un risparmio di carburante superiore alla media, mentre il sei cilindri in linea turbocompresso della M340i top di gamma racchiude 382 cavalli tra i più grandi e forti al di qua delle Alpi Bavaresi. La Serie 3 non ha lo stile dell’Alfa Romeo Giulia o la ricchezza di dotazioni della Genesis G70, ma è così completa, atletica e coinvolgente da guidare che si colloca ai vertici della nostra classifica di segmento.

BMW Serie 3 2023: scheda tecnica, dimensioni, interni

Le novità

La berlina sportiva per antonomasia di BMW riceve un restyling tecnologico per il 2023 che prevede un aggiornamento dello stile esterno e un nuovo cruscotto completamente digitale. Gli occhi più attenti noteranno che lo stesso display monolitico che si estende per due terzi della plancia della Serie 3 ha lo stesso design di quello che si trova nell’ammiraglia Serie 7 e nel SUV elettrico iX del marchio. Il muro di schermi gestisce l’interfaccia iDrive 8 di BMW e include la navigazione di serie, un assistente vocale e un hotspot Wi-FI 5G.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Serie 3 offre due motori a gas fluidi e potenti. La 330i è dotata di un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che eroga 255 cavalli e si comporta come se avesse ancora più potenza. La M340i è dotata di un sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso e di un sistema ibrido a 48 volt; la potenza totale è di 382 cavalli. L’ibrido plug-in 330e combina un motore turbo da 2,0 litri con un motore elettrico che insieme generano 288 cavalli.

Il propulsore plug-in offre un rapporto armonioso tra gli elementi a gas ed elettrici, e ci piace la funzione Xtraboost che fornisce un’esplosione di potenza che sembra una piccola iniezione di protossido di azoto. Ogni propulsore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, telepatico ed eccezionalmente fluido, e alla trazione posteriore di serie. È possibile alimentare tutte e quattro le ruote a pagamento, ma nessuna somma di denaro vi consentirà di ottenere un cambio manuale.

Interni, comfort e carico

All’interno, la 3 ha un design moderno, con materiali eccellenti e una qualità costruttiva impressionante. All’interno della Serie 3 non c’è nulla di economico e i comandi sono ben posizionati. I sedili sportivi di serie sono ben imbottiti e sostenuti, e offrono un’ampia possibilità di regolazione per cui è facile stare comodi.

I contenuti extra dell’auto includono un head-up display dettagliato, illuminazione interna ambientale personalizzabile, sedili anteriori e posteriori riscaldati, avviamento a distanza e ricarica wireless. La Serie 3 ha un grande bagagliaio con un coperchio a comando elettrico disponibile.

Prezzo della BMW Serie 3 2023

Prezzi compresi tra 45.550 e 76.250 euro.

LEGGI ANCHE: