Destinato alle consegne di posta e pacchi, il Brightdrop Zevo è ora partner di Rollaway. La start-up californiana si vanta di essere una sorta di Airbnb mobile, e non solo un’agenzia di noleggio camper.

Brightdrop Zevo: caratteristiche, design, funzioni, dimensioni

La differenza sta nell’equipaggiamento dei suoi veicoli (internet satellitare Starlink, sistema audio B&O, Apple TV, ecc.) e nei suoi servizi (pulizia, servizio di portineria, colazione consegnata ogni mattina, itinerari turistici, fornitura di attrezzature per escursioni, ecc.)

Per distinguersi ulteriormente, la sua offerta si è appena arricchita di un nuovo modello, un furgone basato sul Brightdrop Zevo600. Un furgone elettrico che sfrutta le generose dimensioni del furgone GM. Il modello base è lungo 7315 mm, largo 2159 mm e alto 2718 mm. Non c’è bisogno di ingrandirlo per ospitare posti letto per 4 persone, una piccola cucina e un bagno completo…

Mantiene la porta scorrevole sul lato guida e la tapparella sul retro. Anche la parte meccanica è invariata e Rollaway annuncia un’autonomia identica a quella del furgone: 250 miglia / 402 km (ciclo EPA). La capacità della batteria è di 165 kWh, con una carica in corrente continua da 120 kW. Per il momento, lo Zevo600 è disponibile solo nella versione a trazione integrale da 225 kW / 300 CV / 530 Nm.

