Focus su questa nuova Buell Super Touring 1190. Esattamente due anni fa, il costruttore americano Buell Motorcycles annunciava il suo ennesimo ritorno in attività con un nuovo team di gestione.

All’epoca, il marchio mostrò grandi ambizioni annunciando la costruzione di diversi modelli per raggiungere una gamma di dieci moto entro il 2024 (sapendo che al momento ne esistono già cinque), con in particolare il progetto di una moto da trail chiamata Super Touring 1190.

L’anno scorso, la casa americana ha approfittato della Daytona Bike Week per presentare un primo prototipo della Super Touring, promettendo addirittura un lancio in serie in autunno. Da allora, però, la sport tourer è rimasta assente, anche se il marchio ha recentemente presentato una Super Cruiser.

Un anno dopo, Buell ha nuovamente approfittato della sua presenza a Daytona per rimettere l’accento sulla Super Touring 1190 apportando alcune modifiche.

Buell Super Touring 1190: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Il marchio ha collaborato con il designer Joey Ruiter per sviluppare un nuovo frontale e ridisegnare parte della carrozzeria, ora realizzata in fibra di carbonio. Il manubrio è stato rialzato, le pedane spostate in avanti, la sella modificata e sono state montate nuove borse.

Per il resto, la base tecnica è la stessa annunciata, come il telaio o il bicilindrico a V di 72° da 1.190 cc preso in prestito dalla Hammerhead 1190 RX (ex-EBR 1190 RX) che eroga 185 CV a 10.600 giri/min e 138 Nm di coppia a 8.200 giri/min. Tuttavia, le impostazioni di quest’ultimo sono state riviste per ottenere un comportamento più rispettoso della strada.

Il fatto che Buell continui ad aggiornare il suo prototipo di sport tourer dimostra che il marchio sta prendendo molto sul serio il progetto. Tuttavia, mentre la Super Touring 1190 è ancora disponibile per la prenotazione con un anticipo di 50 dollari, la sua finestra di lancio è stata posticipata ancora una volta per il model year 2025. Il prezzo è ancora fissato a 21.995 dollari, tasse escluse (circa 20.600 euro).

