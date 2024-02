Bugatti W16 Mistral: prezzo, velocità massima e cavalli

La nuova Bugatti W16 Mistral è un’auto a dir poco straordinaria. Un’ autentica roadster basata sulla Chiron, con la quale condivide la monoscocca in carbonio (rielaborata per l’occasione) e buona parte degli interni. Scopriamo prezzo, velocità massima e cavalli della Bugatti W16 Mistral.

Nuova Bugatti W16 Mistral: velocità massima e cavalli

La folata di vento che ha attraversato lo studio di progettazione ha dato vita a un’auto grintosa e atletica, uno dei cui elementi chiave è il parabrezza aggressivamente curvo, che è un’estensione dei finestrini laterali. La Mistral dispone di un “tetto di emergenza” che può essere adattato in caso di forte pioggia, ma che dovrebbe essere utilizzato solo occasionalmente. Anche i fari sono stati oggetto di un notevole lavoro. I fari anteriori ricordano l’esclusiva La Voiture Noire o Divo, mentre la firma luminosa a forma di X nella parte posteriore è chiaramente ispirata al modello Bugatti dedicato esclusivamente alla pista, il Bolide.

La carrozzeria della Mistral è stata progettata per agevolare il flusso d’aria e fornire sostegno e ottimizzare il raffreddamento. Ad esempio, la griglia a ferro di cavallo è allargata per alimentare meglio l’intercooler e i canali guidano l’aria tra i LED dei fari prima di farla uscire verso i passaruota. Le prese d’aria laterali alimentano il radiatore dell’olio ed espellono l’aria calda attraverso i fari posteriori. Le due grandi prese d’aria sul tetto, con un cenno alla Veyron, garantiscono la buona temperatura del W16… In breve, più che un esercizio di stile, la Mistral è un vero e proprio modello a sé stante, ampiamente riprogettato. E destinato a far impazzire il tachimetro!

Non si tratta di una brezza leggera, ma di un uragano che soffia alle spalle del fortunato e audace che osa toccare i 420 km/h di velocità massima promessi. Per farlo, la Mistral utilizza la versione più cattiva del gigantesco W16 di casa, la versione da 1.600 CV presente nella Chiron Super Sport. Questo fa dell’ultima Bugatti una delle auto scoperte più veloci al mondo, subito dopo la Hennessey Venom GT Spyder, che è stata misurata a 435 km/h.

Il prezzo

Dopo velocità massima e cavalli, scopriamo il prezzo della Bugatti W16 Mistral. Il prezzo, qui, parte da 5 milioni di euro.