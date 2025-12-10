Calendario 2026 del Campionato AMA Supercross e Pro Motocross: Scopri le Novità!

La stagione 2026 del Campionato AMA Supercross e Pro Motocross promette di essere entusiasmante e ricca di novità.

Il mondo delle corse motociclistiche è in fermento per l’arrivo della stagione 2026, con il calendario del campionato AMA Supercross e Pro Motocross recentemente svelato. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori, poiché promette gare mozzafiato in diverse località.

Novità nella stagione 2026

Una delle principali innovazioni di quest’anno è rappresentata dall’aggiunta di una tappa storica all’Huntington Bank Field di Cleveland, Ohio. Questo evento segna il ritorno della città nel circuito dopo oltre tre decenni. Inoltre, il campionato di quest’anno toccherà ben 16 città in 13 stati, partendo dalla California fino a raggiungere l’Ohio e la Pennsylvania.

Le tappe imperdibili

Le gare si svolgeranno in luoghi iconici come Houston, Texas, all’NRG Stadium, e Nashville, Tennessee, al Nissan Stadium. Queste tappe sono storicamente tra le preferite dai piloti e dai fan, e il loro ritorno suscita grande entusiasmo.

Il roster dei piloti e i team da seguire

Tra le notizie più interessanti figura l’ingaggio di Garrett Marchbanks da parte di FXR Racing. Questo giovane talento, che parteciperà nella classe regina, ha già dimostrato di possedere le qualità per competere ai massimi livelli. Con la sua Kawasaki KX450, Marchbanks punta a conquistare podi e punti preziosi durante l’intera stagione.

Altri protagonisti da tenere d’occhio

Il campione del mondo FIM MX2, Simon Laengenfelder, guiderà la sua KTM 250 SX-F nel team Red Bull KTM Factory Racing. Le sue performance promettono battaglie entusiasmanti in pista. Ben Watson, nel frattempo, ha recentemente avviato una nuova collaborazione con il Team Dirtstore Triumph, apportando una ventata di novità nel campionato.

Il programma di gare

La stagione di Supercross prevede un programma composto da 17 gare e un totale di 22 manche. I migliori piloti del mondo si sfideranno in una serie di eventi intensi, a partire da un weekend di preparazione extra. Questo permetterà ai partecipanti di affrontare la stagione con maggiore serenità. La pausa post-Supercross è stata concepita per consentire ai team di riorganizzarsi e prepararsi adeguatamente per l’impegnativa stagione estiva.

Il campionato outdoor, noto come Pro Motocross Championship, si svolgerà nei luoghi storici della disciplina, mantenendo viva la tradizione di oltre cinquant’anni. La prima gara si terrà una settimana dopo il consueto avvio, offrendo ai piloti un’opportunità ulteriore di preparazione.

La stagione 2026 del campionato AMA Supercross e Pro Motocross si preannuncia carica di novità e sorprese. Con un mix di piloti di talento, team competitivi e località storiche, i fan possono aspettarsi un anno ricco di emozioni e adrenalina.