Charlotte 300 di P300.it: Conclusione della Stagione del CIN Cup eSports Series

Il CIN Cup eSports Series giunge al suo epilogo in un contesto di grande emozione e competizione, con l’attesa P300.it Charlotte 300 in programma per lunedì 15 dicembre. Questo evento si svolgerà presso il noto Charlotte Motor Speedway, un tracciato iconico per la NASCAR che misura 1,5 miglia (2,41 km) e presenta un banking di 24 gradi. Qui, le auto correranno ad alta velocità mentre i piloti metteranno in campo le loro migliori strategie per affrontare le insidie del tracciato.

La storia della pista di Charlotte nel CIN

Analizzando le statistiche storiche del CIN, emerge che Charlotte è una pista caratterizzata da una notevole varietà di vincitori, senza un vero e proprio dominatore. In cima alla lista troviamo Alessio Fabbri, con un totale di quattro vittorie, seguito da Antonio Miccolis con tre successi. Altri nomi di rilievo includono Cristian Loi, Ivan Pennacchio, Luigi Manno, Riccardo Casiraghi e Riccardo De Nuzzo, ognuno dei quali ha saputo conquistare almeno un titolo su questo tracciato.

Record e statistiche

Il primato per la pole position è detenuto da Riccardo De Nuzzo con un tempo straordinario di 27.109 secondi, stabilito nel 2017. Nello stesso anno, ha anche firmato il record per il giro più veloce in gara, completando un giro in 27.398 secondi. Questi risultati rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per tutti i piloti che si avventurano a Charlotte.

Le statistiche parlano chiaro: in media, si registrano circa sette caution, con 28 giri sotto bandiera gialla e dieci cambi di leadership per ogni gara. Questi dati dimostrano come la pista di Charlotte riesca a miscelare momenti di pura velocità con fasi di gestione e strategia, dove la pazienza è spesso la chiave del successo.

La P300.it Charlotte 300: l’epilogo della stagione

La P300.it Charlotte 300 rappresenta non solo un evento di grande importanza, ma anche un’opportunità per i piloti di mettere in mostra le loro abilità in un contesto altamente competitivo. Questo tracciato è storicamente noto per le sue lunghe fasi di corsa green, le strategie audaci e i finali al cardiopalma, che spesso hanno determinato l’esito di molti campionati.

Favoriti e outsider

Alessio Fabbri si presenta come il grande favorito, grazie alle sue quattro vittorie, ma non sono da sottovalutare Bortolotti e Loi, entrambi in ottima forma e pronti a lottare per la vittoria. Casiraghi, che ha trionfato nell’ultima edizione, è un altro pilota da tenere d’occhio, così come Acquaviva, sempre in grado di sorprendere in contesti di gestione.

La finale si preannuncia davvero avvincente, e i tifosi possono aspettarsi uno spettacolo emozionante che metterà alla prova le capacità di ogni singolo pilota.

Diretta LIVE 🗓️ Lunedì 15 dicembre – Ore 21:20 📡 Su SimRacingLeague 🌐 Scopri tutte le informazioni e il calendario completo su 👉 www.i-cin.it