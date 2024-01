Cirelli 5: prezzo, prestazioni, interni, dimensioni e scheda tecnica

La casa italiana Cirelli Motor Company, ha mostrato la propria gamma 2024 con auto destinate ad entrare a far parte di differenti segmenti, per quello dei SUV è nata la Cirelli 5 che è la protagonista di questo articolo in cui scopriremo le informazioni più importanti.

Cirelli 5: dimensioni ed interni

La Cirelli 5 è un suv dalle dimensioni discrete ciò nonostante risulta essere un’auto ideale da posteggiare in città anche se naturalmente si fa fatica negli spazi angusti. Di seguito riepiloghiamo le dimensioni dell’auto:

Lunghezza : 4 metri e 57

: 4 metri e 57 Larghezza : 1 metro e 87

: 1 metro e 87 Altezza : 1 metro e 69

: 1 metro e 69 Passo: 2 metri e 72

Il passo è adeguato alla lunghezza dell’auto e la distanza tra l’asse posteriore e quello anteriore non è troppa il che ne permette un ottimo controllo anche se pur essendo un SUV non lascia trapelare un’anima off-road.

Gli interni presentano delle bocchette dell’aria simili nel look a quanto offre Mercedes, la plancia ed il tunnel sono ben costruiti e le plastiche sembrano di buona fattura ed al tatto sono piacevoli.

In quest’auto non mancano i tasti fisici in abbinamento al sistema di infotainment ed al quadro strumenti totalmente digitale entrambi da 10,25 pollici.

Prestazioni, scheda tecnica e prezzo

La Cirelli 5 ha una potenza di 177 cavalli e 285 Nm do coppia massima, erogati dal motore 1.5 di origine Mitsubishi in abbinamento ad un cambio automatico a 7 rapporti.

Le prestazioni che l’auto è in grado di erogare non sono state ancora dichiarate dalla casa, tuttavia potrebbero emergere i risultati nei prossimi mesi.

L’auto è venduta in Italia ad un prezzo di partenza pari a 33.800€. Una cifra in linea con quello che l’auto è in grado di offrire su strada.

L’obiettivo della nuova casa automobilistica è di vendere almeno 5.000 vetture per l’anno 2024.