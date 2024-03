Citroen C1: prezzo, cambio automatico, dimensioni e interni

La famosa casa del Double Chevron aveva già in precedenza marchiato nel 2006 un numero di vendite intorno al 160.000 autovetture e nel 2014 venne rinnovata la citycar francese. Corredata da un motore 1.000 di cilindrata che sviluppa 69 cavalli dai consumi irrisori e la rumorosità in accelerazione non diventa un problema rilevante.

Cambio automatico e dimensioni

All’interno non si presenta molto ricca di rifiniture e particolari ma la dotazione non è assolutamente da considerare negativa e il suo comportamento su strada non delude per niente. Il frontale è stato del tutto rivoluzionato, infatti i led diurni disposti in verticale ai lati dello scudo ne conferiscono un aspetto sportivo mentre le luci disposte sopra ai gruppi ottici ne caratterizzano il carattere aggressivo. Le sue principali concorrenti sono la Toyota Aygo e la Peugeot 108 e sfoggia due versioni una a cinque porte e una a tre porte. Rifacendosi ai consumi il piccolo motore riesce comunque ad essere abbastanza brioso, anche se le ultime marce risultano troppo lunghe a scapito della ripresa. Per una lunghezza di 3,47 metri ha un raggio di sterzata molto ampio e, nonostante si possa sentire il rollio, la guida anche ad alte velocità risulta abbastanza precisa e puntuale soprattutto con l’ESP. Come la definizione di citycar vuole le dimensioni si aggirano intorno a 3,47m di lunghezza, 1,62m di larghezza, 1,46m di altezza e 2,34m di passo.

Prezzo e allestimenti Citroen C1 2020

Benché sia destinata a trasportare quattro adulti, solo i posti anteriori sono quelli più comodi. Uno schermo da 7 pollici touch-screen, il quale ha alcune funzioni tipo uno smartphone connesso, si estende in un contesto estetico molto semplice e quasi essenziale. Gli allestimenti previsti per questa Citroën C1 sono cinque e nella fattispecie Live, Feel, Shine, Urban Ride e Elle in base agli accessori presenti nel pacchetto ovviamente in ordine crescente.

In base all’allestimento scelto si avranno 10.150€ per la versione Live, 11.650€ per la Feel, 12.450€ per la Shine, 13.250€ per la Urban Ride e 13.250€ per la Elle. Per quanto riguarda invece la tinta della carrozzeria si hanno in totale 10 tipologie differenti e, mediante le combinazioni tra esterni/interni e tessuti, si può arrivare fino ad un totale di 32 combinazioni grazie alla berlina, Airscape, bicolore e monocolore. Dal punto di vista motoristico si ha una generazione Euro 6.2 il 3 cilindri 1L VTI di casa Toyota corredato da un cambio manuale meccanico VTI 72 oppure il cambio automatico VTI 72 EGT.

Perché si e perché no: gli interni

Tra le più piccole nel suo genere è nata dall’idea di PSA Peugeot-Citroën e Toyota il quale ne ha migliorato la qualità, la leggerezza, la manovrabilità e il raggio di sterzata ma, nonostante sia mirata ai giovani, USB e Bluetooth non sono di serie su tutte le versioni. Possiede un look giovanile e accattivante e la seduta del guidatore risulta comoda e spaziosa e molto confortevole alla guida.

I sedili frontali tuttavia impediscono la visuale ai passeggeri anche se grazie ai sensori posteriori di parcheggio e la compattezza dell’auto permettono la visuale e il controllo di ogni angolo. Le cose non proprio degne di nota riguardano il collegamento smatphone e soprattutto il navigatore che non è fluido tramite USB e l’apertura dei finestrini posteriori a compasso invece che alzacristalli. Nel traffico cittadino la versione che più si addice è il 1.000 da 69 cavalli, da abbinare al cambio robotizzato anche se dalle cambiate un pò troppo lunghe. L’hill holder è fondamentale al fine di facilitare le manovre in salita e la versione Airscape permette di abbassare elettricamente la tela per chi ama le decappottabili e viaggiare in modo non convenzionale.

