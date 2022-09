Citroën DS 3: conviene ancora scegliere la city car di seconda mano?

Conviene ancora scegliere una Citroën DS 3 di seconda mano? La Citroën DS3 è stato il primo modello della nuova linea DS. Versione elegante e di grande impatto dell’allora seconda Citroën C3, riuscì ad affermare il marchio nel panorama automobilistico francese ed europeo, anche se il suo successo fu maggiore in Francia.

In generale, la sua sostituta, il SUV urbano DS 3 Crossback, vorrebbe riscuotere lo stesso successo. Inoltre, non è escluso che tra qualche anno possa tornare in auge per succedere a sua volta.

Citroën DS 3: conviene ancora sceglierla di seconda mano?

Strettamente derivata dall’allora Citroën C3, la seconda generazione lanciata nel 2009, la Citroën DS 3 se ne differenzia per la carrozzeria a tre porte, il look distintivo con la famosa pinna di squalo sulle fiancate e maggiori possibilità di personalizzazione, nonché per gli interni più raffinati.

È anche più sportiva della più comune cugina Citroën, con il suo telaio rielaborato che privilegia il dinamismo rispetto al comfort. Tutti questi elementi la rendono un vero concorrente dei modelli premium Mini e Audi A1.

Una prima versione è entrata rapidamente in gamma, una versione sportiva per dimostrare che è più dinamica della C3: la DS 3 Racing. Nel 2012 verrà introdotto il modello Cabrio. Come la Fiat 500C, e contrariamente a quanto suggerisce il nome, non è una vera e propria cabriolet, gli archi rimangono fissi, ma il grande tetto apribile in tela permette di ventilare.

Sebbene l’auto abbia ricevuto il primo aggiornamento nel 2014, l’aspetto della vettura è cambiato solo nel 2016. In quel momento scompaiono i galloni e la Citroën DS 3 diventa DS 3 “tout court”, poiché il marchio si è emancipato l’anno precedente.

Cosa ricordare della Citroën DS 3?

Attraente è ancora attraente nonostante alcune imperfezioni. Più elegante e personalizzabile, la DS3 è anche più costosa, meno pratica e meno ergonomica.

Tuttavia, la sua tenuta di strada e la sua meccanica piacevole vi conquisteranno. Il comfort dei sedili vi farà dimenticare le sospensioni rigide delle versioni più potenti. È un peccato che questa DS3 soffra di alcuni dettagli di finitura e della rumorosità stradale. Attenzione alla visibilità da 3/4 posteriore, soprattutto nella versione Cabrio.

La Citroën DS 3 in breve

Venduto da febbraio 2010 a gennaio 2020

Disponibile nelle versioni a tre porte e cabrio

Restyling (DS) nel marzo 2016

Litri/ora (m): 3,95/1,72/1,46

Volume di avvio (dm3): 285

Volume del serbatoio del carburante (l): 50

Attrezzatura