Con la Ami, Citroen ha centrato l’obiettivo e le sue vendite sono straordinarie. Il piccolo veicolo elettrico dell’azienda con i galloni è un successo. In due anni, il marchio ha registrato più di 23.000 ordini. A riprova del fatto che il veicolo sta guadagnando popolarità, le cifre del primo anno sono state di 9.000 ordini.

Ciò si spiega in particolare con il lancio dell’Ami su nuovi mercati. Inizialmente riservato alla Francia, il quadriciclo è arrivato in Italia, Spagna e Belgio nella primavera del 2021. Poi c’erano Portogallo, Turchia e Marocco. Tuttavia, il veicolo è venduto principalmente in Francia e in Italia!

Vendite Citroen Ami: un successo franco-italiano

In Francia, Citroën ha registrato più di 13.300 ordini, l’83% dei quali da privati e il resto da professionisti.

Li vedete spesso fuori dalle scuole? Questo è normale, dato che il 42% degli utenti ha meno di 18 anni. In Italia, le vendite sono state più di 6.700. Questi due paesi hanno accumulato 20.000 ordini!

Il resto rappresenta piccoli volumi: 780 ordini in Spagna, 724 in Belgio, 476 in Portogallo, 641 in Marocco e Turchia. Va notato che in questi due Paesi le vendite sono riservate ai professionisti.

Tuttavia, sta emergendo un nuovo e interessante mercato al di fuori della Francia: il Regno Unito. Dalla pubblicazione dei prezzi per questo mercato a maggio, Citroën ha registrato 2.000 preordini. Per gli inglesi, la Ami avrà ancora la guida a sinistra, poiché Citroën vuole mantenere il prezzo basso ed evitare una trasformazione industriale con la guida a destra.

Almeno il conducente si troverà sul lato del marciapiede quando uscirà.

Per la Germania, Stellantis ha preferito puntare su Opel, che vende una versione rimarchiata della Ami.

Citroen AMI 100% electric: l’auto rivoluzionaria e iperconnessa

Citroen AMI 100% electric è una vera rivoluzione e fornisce una vasta possibilità di scelta a seconda delle esigenze. La gamma italiana della Citroen AMI 100% electric prevede 7 diverse versioni, tutte altamente personalizzabili. Sono disponibili, infatti, i kit Ami Ami, My Ami Orange, My Ami Khaki, My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Pop e My Ami Vibe.

All’interno del kit sono presenti alcuni elementi decorativi e altri più funzionali. Esiste poi anche My Ami Cargo che offre una soluzione senza precedenti per utenti business e professionisti e, come si legge sul sito della casa automobilistica. risponde alle nuove sfide logistiche affrontate da società di servizi locali, corrieri, retailers artigiani, lavoratori autonomi e amministrazioni od organizzazioni industriali. Infine, la Buggy sarà prodotta in serie limitata.