In questo articolo troverete una guida completa con tutti i procedimenti da seguire.

Come aggiornare il navigatore Garmin? Strade e percorsi cambiano continuamente e, se non si tiene aggiornato il GPS, si rischia di trovarsi in mezzo al nulla. Fortunatamente, tenere aggiornata l’unità GPS è facile, soprattutto con il software Express di Garmin, che si riduce essenzialmente a collegare il dispositivo al computer e lasciare che il software faccia la sua magia.

Potete utilizzare Express sia che abbiate un Drive, DriveAssist, Zumo, Nuvi o qualsiasi altro modello della gamma Garmin. Ecco una guida semplice e dettagliata su come aggiornare un GPS Garmin.

Come aggiornare il navigatore Garmin: la guida

Fase 1: collegamento del dispositivo al computer

Prima di iniziare l’aggiornamento, collegare il dispositivo GPS Garmin al computer. A tale scopo, rimuovetelo dall’auto, dal camion o dalla moto e assicuratevi che il dispositivo sia acceso. Utilizzando un cavo mini USB, collegare il GPS al computer portatile e attendere lo scorrimento della barra di avanzamento.

Se il dispositivo è già stato collegato in precedenza, le richieste dovrebbero iniziare automaticamente. Se è la prima volta, potrebbe essere necessario accedere manualmente all’account Garmin prima di iniziare.

Fase 2: installare Garmin Express

Successivamente, è necessario assicurarsi che Garmin Express sia installato sul computer, accedendo alla pagina di download di Garmin Express e selezionando Download per Windows o Download per Mac. Una volta scaricato il file appropriato, fare clic sul pulsante di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Come già detto, Garmin Express funziona con tutte le unità GPS, compresi Drive, DriveSafe, Nuvi e Zumo.

Fase 3: Accesso o acquisto degli aggiornamenti

Ora è il momento di installare gli aggiornamenti. Se Garmin Express non si è ancora aperto sul computer dopo l’installazione, selezionatelo e assicuratevi che la connessione a Internet funzioni correttamente. Fare clic su Aggiungi un dispositivo e individuare il GPS. L’applicazione cercherà gli aggiornamenti disponibili e ne proporrà un elenco. Fare clic su Seleziona tutto e mantenere il dispositivo collegato durante l’installazione degli aggiornamenti.

Una volta completata, saranno disponibili tutte le applicazioni gratuite o fornite di serie con il dispositivo. Se non si sono acquistati gli aggiornamenti a vita, potrebbe essere necessario acquistarli in questo momento.

Fase 4: Disconnettere il dispositivo

Una volta terminata l’installazione degli aggiornamenti gratuiti (o acquistato qualcosa di nuovo), selezionare Espelli per scollegare il dispositivo in modo sicuro e scollegare il cavo USB. Una volta scollegato, è sufficiente installare nuovamente il GPS nel veicolo desiderato per essere certi che le indicazioni saranno (si spera) precise.

