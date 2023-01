Vorreste sapere come cancellare un’auto dal PRA? Si tratta di una pratica molto specifica, associata generalmente alla demolizione di un’auto. Scopriamo insieme tutto ciò che dovreste fare.

Come cancellare un’auto dal PRA: tutto ciò che si deve sapere

La demolizione

Generalmente, la radiazione dell’auto dal PRA segue la sua demolizione. Ciò può avvenire a causa di un veicolo troppo vecchio, irrimediabilmente danneggiato o che non può più circolare a causa delle norme sull’inquinamento.

Innanzitutto, per procedere è necessario rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati o a un concessionario che si occuperà di tutto per voi. Si tratta di una procedura delicata, in quanto le auto sono estremamente inquinanti e devono essere smaltite secondo tecniche specifiche.

I costi

La radiazione dal PRA corrisponde a 36,38 euro. La quota ACI costa 13,50 euro mentre l’imposta di bollo 21 euro. Infine, l’accertamento degli atti giudiziari costa 7,10 euro.

Demolizione senza acquisto di nuova auto

Se non avete intenzione di acquistare una nuova auto ma volete far demolire la vecchia, e cancellarla dal PRA, dovrete recarvi presto un centro di raccolta autorizzato e ottenere un certificato di rottamazione.

Acquistando una nuova auto, invece, si occuperà di tutto il concessionario. Spetterà al centro di raccolta cancellare il veicolo dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e presentare la richiesta di cessazione della circolazione per demolizione.

Quali sono i documenti da portare?

Il certificato che verrà rilasciato al demolitore, e che quindi contiene anche la richiesta di cancellazione dal PRA, dovrà includere:

Numero di identificazione e firma titolare Nome proprietario e indirizzo Nome autorità che ha rilasciato l’autorizzazione Data e ora di presa in carico dell’auto Richiesta di cancellazione dal PRA Dati del veicolo

