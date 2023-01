Come vedere se un’auto è assicurata? Innanzitutto, è necessario considerare attentamente l’importanza dell’assicurazione. L’assicurazione auto è importante perché vi protegge in caso di incidente o di danni al vostro veicolo.

Se siete coinvolti in un incidente stradale e avete un’assicurazione auto, quest’ultima coprirà le spese per riparare il vostro veicolo e/o per il risarcimento dei danni subiti da terzi.

Inoltre, l’assicurazione auto è obbligatoria per legge in molti paesi e, se non avete un’assicurazione valida, potreste incorrere in sanzioni e multe.

L’assicurazione auto è quindi importante per proteggere voi stessi e il vostro veicolo in caso di incidente e per evitare problemi con le autorità. Scopriamo quindi come vedere se un’auto è assicurata.

Come vedere se un’auto è assicurata: semplici passaggi

Per vedere se un’auto è assicurata, vi basterà andare sul sito Il Portale dell’Automobilista.

Cliccate sulla pagina Verifica Copertura RCA, per poi inserire il tipo di veicolo, la targa e il codice captcha. Fatto ciò, cliccate su Ricerca.

Noterete il risultato finale che riporterà il tipo di compagnia assicuratrice, la data di scadenza della copertura e la conferma che il veicolo è assicurato. Si tratta di una procedura veloce e semplicissima, ma che vi permetterà anche di conoscere la data di scadenza dell’assicurazione, nel caso aveste dei dubbi.

Sullo stesso portale potrete anche verificare l’ultima revisione, in modo da conoscerne la data di scadenza e sapere quando portare la vostra auto a un centro revisioni. Insomma, in pochissimi minuti potrete sapere se l’auto da voi interessata sia assicurata o meno.

Come vedere la scadenza del bollo auto?

In questo caso dovrete seguire dei procedimenti leggermente diversi e un po’ più specifici. Generalmente, però, dovreste poter verificare la data di scadenza attraverso la ricevuta di pagamento del precedente bollo.

