Come capire se la batteria dell’auto è da cambiare? Le batterie delle nostre auto lavorano più duramente che mai. Infatti, i veicoli moderni dispongono di oltre 200 unità di controllo elettronico e tutte queste unità richiedono sempre di più alla batteria, anche quando è parcheggiata.

Anche le nostre abitudini di guida sono cambiate. È più veloce guidare che andare a piedi al negozio locale e ogni volta che utilizziamo i nostri veicoli per brevi tragitti come questo, sottraiamo alla batteria più carica di quanta ne immettiamo.

Come capire se la batteria dell’auto è da cambiare

L’auto fatica ad avviarsi

La sensazione di sprofondamento che si prova quando si tenta di avviare l’auto e questa strombazza e brontola è qualcosa che probabilmente tutti abbiamo sperimentato una volta o l’altra.

Se la vostra auto non si avvia con un semplice giro di chiave (o premendo un pulsante), è un segno sicuro che la vostra batteria ha bisogno di essere ricaricata.

Sebbene si possa continuare a provare a far partire il motore e poi, se si riesce, partire per un viaggio di almeno 30 minuti per dare alla batteria il tempo necessario per ricaricarsi, c’è un modo molto più semplice per risolvere la situazione: investire in un caricabatteria.

Perdita di potenza dell’impianto elettrico dell’auto

Se i finestrini, le luci, il riscaldamento e gli altri sistemi elettrici tardano a rispondere o perdono completamente potenza, è probabilmente il momento di caricare la batteria.

Questo tipo di problema tende ad essere più evidente nei mesi più freddi, quando la batteria deve lavorare particolarmente per mantenere tutto in funzione ed è più probabile che si utilizzi un numero maggiore di sistemi elettrici dell’auto, come le luci e il riscaldamento.

Anche in questo caso, un caricabatterie può essere utile.

Si accende la spia della batteria sul cruscotto

Quando il fastidioso simbolo della batteria si accende sul cruscotto, significa che c’è un guasto all’alternatore, alla batteria o all’impianto elettrico. Tutto ciò significa che l’auto non si ricarica correttamente durante la guida e che probabilmente, prima o poi, la batteria si scaricherà.

Poiché il simbolo può comparire per motivi diversi, vi consigliamo di prenotare un controllo gratuito della batteria, in modo che uno dei nostri tecnici esperti possa aiutarvi a capire esattamente qual è il problema.

La funzione start-stop dell’auto smette di funzionare

I sistemi start-stop sono in grado di monitorare la batteria e di rilevare la quantità di corrente assorbita dalla stessa. Se il sistema rileva che la batteria è in difficoltà, può disattivare la funzione start-stop per evitare che la batteria si scarichi a tal punto da non far partire l’auto.

Anche in questo caso, si tratta di un problema che può presentarsi soprattutto in inverno, quando la batteria è soggetta a maggiori sollecitazioni, come nel caso di riscaldatori, luci e tergicristalli. Anche in questo caso, si tratta di un problema che può essere superato con l’aiuto di un caricabatterie. Assicuratevi di sceglierne uno compatibile con le batterie start-stop, come ad esempio un caricabatterie intelligente.

