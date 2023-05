Come capire se la frizione è consumata e cosa fare? Sebbene la frizione sia inevitabilmente soggetta all’usura, ci sono diversi segnali che potrebbero farvi capire quando è necessario sostituirla o farla controllare.

Come capire se la frizione è consumata: attenzione a questi segnali

Frizione che slitta

Il primo problema che si può notare quando si ha una frizione difettosa è lo slittamento della stessa quando si accelera. Una frizione danneggiata tende a slittare, soprattutto quando si guida in salita o quando si trasportano carichi pesanti.

Si noterà che il regime del motore aumenta, ma l’auto non va più veloce, oppure il numero di giri del motore non corrisponde all’aumento di velocità. Una frizione che slitta surriscalda altri componenti e aumenta l’intensità del danno.

La frizione può anche essere talmente difettosa che l’auto non si muove affatto, né in avanti né indietro, ma in questo caso avreste dovuto accorgervi dello slittamento già in precedenza.

La frizione si trova più in alto del solito

Quando la frizione inizia a usurarsi, il pedale della frizione inizia a spostare l’auto sempre più in alto.

Nelle auto più vecchie c’era una regolazione fatta per evitare che questo accadesse quando la frizione si usurava. Spesso i meccanici effettuavano questa regolazione a ogni manutenzione.

Le auto più recenti utilizzano un sistema di frizione idraulico che effettua questa regolazione da solo e quindi non è necessario effettuare regolazioni.

La frizione sembra morbida quando si preme

Il gruppo della frizione è spesso piuttosto pesante e normalmente richiede una certa forza per premere il pedale della frizione, soprattutto sui modelli più vecchi o sulle auto più performanti.

Se il pedale della frizione sembra molto più morbido del solito quando viene premuto, può significare che c’è un problema con lo spingidisco della frizione e che potrebbe essere necessario far controllare il gruppo frizione.

Problemi nel cambio di marcia

Se la frizione e il cambio sono in perfette condizioni, noterete che il cambio delle marce avviene in modo fluido e senza intoppi.

Lo scopo della frizione è quello di rilasciare la forza tra il motore e la trasmissione in modo da poter passare facilmente alla marcia successiva. Se la frizione non è in grado di rilasciare il collegamento tra il motore e il cambio, sarà estremamente difficile cambiare marcia.

Rumore quando si preme la frizione

Se quando si preme la frizione si sente un certo rumore di strusciamento proveniente dal vano motore, ciò può significare che lo spingidisco della frizione o il cuscinetto di rinvio sono danneggiati o difettosi.

Il cuscinetto di lancio è il cuscinetto che preme sulla piastra di pressione della frizione per rilasciare la frizione e viene sempre sostituito insieme alla frizione.

Il pedale della frizione è rigido

Se il pedale della frizione è rigido, può significare che c’è qualcosa che non va nella piastra di pressione della frizione.

Tuttavia, un pedale della frizione duro può anche significare un problema al sistema idraulico della frizione, come un cilindro frizione slave o master difettoso. Pertanto, è importante effettuare una diagnosi corretta prima di decidere di sostituire l’impianto della frizione.

Il pedale della frizione rimane a terra

Oltre alla possibilità che la frizione sia troppo allentata o troppo rigida, a volte può rimanere attaccata al suolo.

Ciò indica un problema con il disco della frizione, il cuscinetto di rinvio o il sistema idraulico.

Se l’auto presenta questo problema, è necessario diagnosticare il sistema idraulico della frizione prima di sostituirla.

