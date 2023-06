Come capire se la frizione è da cambiare? Con questi campanelli d’allarme!

Questi segnali vi ricordano qualcosa? Probabilmente dovreste far controllare la vostra frizione quanto prima.

Come capire se la frizione è da cambiare? Quali sono i segnali principali a cui prestare attenzione?

Vi copriamo con una guida che riepiloga i principali campanelli d’allarme. Se la vostre frizione presenta le seguenti problematiche, potrebbe essere necessario consultare un meccanico quanto prima.

In alcuni casi potrebbe trovare delle soluzioni meno drastiche che, quindi, non prevedono la sostituzione intera della frizione.

Come capire se la frizione è da cambiare?

Il pedale della frizione rimane a terra

Oltre alla possibilità che la frizione sia troppo allentata o troppo rigida, a volte può rimanere attaccata al suolo.

Ciò indica un problema con il disco della frizione, il cuscinetto di rinvio o il sistema idraulico.

Se l’auto presenta questo problema, è necessario diagnosticare il sistema idraulico della frizione prima di sostituirla.

Rumore quando si preme la frizione

Se quando si preme la frizione si sente un certo rumore di strusciamento proveniente dal vano motore, ciò può significare che lo spingidisco della frizione o il cuscinetto di rinvio sono danneggiati o difettosi.

Il cuscinetto di lancio è il cuscinetto che preme sulla piastra di pressione della frizione per rilasciare la frizione e viene sempre sostituito insieme alla frizione.

La frizione si trova più in alto del solito

Quando la frizione inizia a usurarsi, il pedale della frizione inizia a spostare l’auto sempre più in alto.

Nelle auto più vecchie c’era una regolazione fatta per evitare che questo accadesse quando la frizione si usurava. Spesso i meccanici effettuavano questa regolazione a ogni manutenzione.

Problemi nel cambio di marcia

Se la frizione e il cambio sono in perfette condizioni, noterete che il cambio delle marce avviene in modo fluido e senza intoppi.

Lo scopo della frizione è quello di rilasciare la forza tra il motore e la trasmissione in modo da poter passare facilmente alla marcia successiva. Se la frizione non è in grado di rilasciare il collegamento tra il motore e il cambio, sarà estremamente difficile cambiare marcia.

Quanto dura la frizione?

Naturalmente, non esistono due frizioni uguali. Anche se possono avere lo stesso design e adattarsi agli stessi tipi di auto, gran parte della variazione della durata di una frizione dipende dal conducente e dalla routine di manutenzione. In generale, la maggior parte delle frizioni ha una durata di circa 150.000 km.

Ciò può dipendere da molti fattori, non tutti controllabili. Ad esempio, se si vive e si guida in città, è probabile che ci si fermi e si parta spesso ai semafori, il che logora la frizione più di una guida fluida e continua in autostrada.

