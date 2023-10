E’ buona norma effettuare tutti i controlli di rito sulla propria macchina siano essi per un imminente viaggio o per il puro piacere di verificare quali siano le condizioni di salute della vettura, uno dei più comuni è il controllo del liquido di raffreddamento. In questo articolo vedremo come compiere questa operazione a bordo di una vettura Volkswagen.

Controllo liquido raffreddamento Volkswagen, come farlo

Il primo passo da compiere per controllare il liquido di raffreddamento di un’auto Volkswagen è quello di premere la leva per aprire il cofano motore, successivamente aprire il cofano ed agganciarlo all’apposito gancio che lo tiene in sicurezza.

Una volta aperto verificare il liquido all’interno della vaschetta, il livello è facilmente comprensibile infatti basta un’occhiata per capire se questo è a livello o meno.

Nel caso non sia a livello, ovvero sotto la scritta “min”, bisogna procedere al rabbocco così da ripristinare le condizioni ottimali. NB: il controllo va effettuato rigorosamente a motore freddo, se il motore è caldo il liquido di raffreddamento si espande falsando il controllo ed eludendo quindi l’utente che la vettura sia a posto.

Rabboccare a motore caldo inoltre potrebbe causare la fuoriuscita del liquido stesso con il rischio di avere ustioni causate dall’elevata temperatura.

Quando è giunto il momento di rabboccare verificare il tipo di antigelo per la vostra Volkswagen, sul libretto di uso e manutenzione lì è indicato il tipo di antigelo per il proprio veicolo. Se questo non fosse disponibile, l’ideale è comunque tenere dei flaconi di scorta in caso di necessità, è possibile utilizzare dell’acqua distillata.

L’acqua distillata non gode delle proprietà specifiche di un liquido di raffreddamento ma almeno è priva di calcare e può sostituirlo momentaneamente.

Come si è potuto vedere si tratta di un’operazione estremamente semplice che ha bisogno di alcune piccole accortezze per essere eseguita al meglio, nella sua semplicità essa è estremamente necessaria per la salute del motore e dell’auto stessa.

