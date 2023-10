La BMW Serie 5 è arrivata al momento della svolta, la casa bavarese ha lanciato sul mercato una versione nuova sia nel look che nelle motorizzazioni, in questo articolo scopriremo il suo prezzo, i suoi interni, i cavalli e la scheda tecnica così da avere tutte le informazioni più importanti sul modello.

LEGGI ANCHE: Quanto costa la revisione auto nel 2023

Nuova BMW Serie 5 2023: cavalli e scheda tecnica

Per quanto riguarda le versioni a benzina apre il listino la 520i dotata di un motore da 208 cavalli e 330 Nm di coppia. La versione diesel è la 520d che diviene mild-hybrid con una potenza di 197 cavalli e 400 Nm di coppia massima.

La versione più potente è naturalmente la M60 XDrive dotata di un doppio motore elettrico capace di sviluppare una potenza di 601 cavalli e 795 Nm di coppia massima (sale a 820 Nm se si utilizza la funzione M Sport Boost o il Launch Control) compie uno scatto da 0 a 100 in 3,8 secondi ed ha una velocità massima di 230 km/h.

Nel 2024 arriveranno anche le 530e e 550e X-Drive la prima con la coppia motore termico turbo ed elettrico per 300 cv e 450 Nm di coppia. La seconda invece sarà dotata di un 3.0 sei cilindri in linea con un motore elettrico posto frontalmente per una potenza di 489 cavalli e 700 Nm di coppia.

LEGGI ANCHE: Peugeot 2008 – prezzo, dimensioni e interni

Interni e prezzi

La nuova Serie 5 cambia nell’abitacolo grazie al nuovo BMW Curved display che si compone di uno schermo da 12,9 pollici per le informazioni legate alla guida e di uno schermo da 14,3″ per l’infotainment posto al centro della plancia.

Gli interni si possono configurare anche grazie a BMW Individual e i rivestimenti sono realizzati completamente in materiale vegano senza necessità di utilizzare pelle animale per una maggior attenzione all’ambiente.

La Serie 5 2023 ha un prezzo di partenza di 67.100€ e raggiunge i 100.200€ per la versione elettrica i5.