Il passaggio di proprietà di un’auto è una procedura obbligatoria a livello statale al fine di entrare in possesso dell’auto acquistata sia che la persona in questione sia il venditore o l’acquirente. In questo articolo vedremo come si può fare e quanto costa.

Come fare il passaggio di proprietà dell’auto e i costi da sostenere

Il passaggio di proprietà solitamente avviene in tre fasi che qui riepiloghiamo:

Il venditore ed il compratore si accordano sul prezzo pattuito per la compravendita e lo trascrivono tramite scrittura privata. Il vero passaggio di proprietà si ha quando il venditore compie la sottoscrizione autenticata della dichiarazione di vendita. Questa dichiarazione può essere fatta anche sul retro del certificato cartaceo ma deve avvenire in presenza di un pubblico ufficiale che ne certifichi la firma in presenza, questo può avvenire all’ufficio anagrafe del comune, al PRA oppure in uno studio notarile. L’atto di vendita deve essere trascritto entro 60 giorni nei registri appositi, sia presso il PRA che presso la Motorizzazione, quest’ultima produrrà il tagliando di aggiornamento del libretto di circolazione ed il PRA produrrà un nuovo certificato di proprietà digitale con la relativa ricevuta.

Il costo del passaggio di proprietà si compone di varie voci, alcune variabili ed altre fisse. La più costosa è derivata dall’ Imposta provinciale di trascrizione (IPT) una tassa basata sulla potenza dell’auto e può variare sulla base della residenza dell’acquirente.

A questa vanno aggiunte le seguenti spese:

Bollo: 16 euro

Imposta bollo per registrazione al PRA: 32 o 48 euro

Emolumenti al PRA: 27 euro

Diritti riscossi dalla motorizzazione: 9 euro

Imposta aggiornamento libretto di circolazione: 16 euro

Quindi una spesa di 100 o 116 euro aggiunta all’imposta provinciale di trascrizione per avere un passaggio di proprietà che rispetti i criteri legislativi dello stato italiano.

