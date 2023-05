In questo articolo vi spiegheremo come fare bene la retromarcia, svelandovi una serie di trucchetti da tenere a mente.

Come fare bene la retromarcia: consigli utili

Esercitarsi in una zona tranquilla

Potrebbe trattarsi di una strada chiusa al traffico o di un parcheggio vuoto (spesso i supermercati chiudono la domenica dopo le 16:00, quindi potrebbe essere il momento ideale per esercitarsi). Non avendo nessuno intorno a voi, avrete meno distrazioni e quindi potrete concentrarvi maggiormente sulle vostre abilità di retromarcia.

Un buon esercizio di retromarcia consiste nell’esercitarsi a entrare e uscire dai lampioni del parcheggio, quasi come in uno slalom: gli spazi tra i pali sono spesso piuttosto ampi, quindi avrete molto tempo per effettuare la sterzata appropriata.

Mantenendo l’auto in movimento lento (come una lumaca che trascina un sasso o un anziano che cammina a passo d’uomo!) avrete più tempo per pensare a cose come “Mi sto avvicinando a quel marciapiede?” o “Quanto spazio ho dietro di me?”; la bassa velocità vi darà anche più tempo per reagire se vi sentite troppo vicini a qualcosa.

Semplicità

Spesso si pensa erroneamente che in retromarcia si debba sterzare nel senso opposto a quello di marcia, ma non è così. Se il marciapiede è alla vostra sinistra e volete avvicinarvi ad esso, sterzerete a sinistra, verso il marciapiede. Se ci si avvicina troppo e ci si vuole allontanare dal marciapiede, si sterza verso destra. Credo che ci sia un’idea sbagliata, perché molte persone cercano di fare retromarcia guardando in avanti, e in questo caso tutto sarebbe in senso contrario.

Spesso mi accorgo che se si pensa troppo a quanto sterzare e in che direzione, il più delle volte si crea confusione.

