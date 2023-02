Le auto plug in fanno parte di una categoria specifica di vetture. Ecco come funzionano e cosa le distingue dalle full hybrid.

Come funziona un’auto plug in e in che modo si differenzia dalle altre? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come funziona un’auto plug in: tutto ciò che si deve sapere

Queste auto hanno uno o due motori elettrici, con un pacco batterie dalla capienza maggiore rispetto alle full hybrid (di cui vi parleremo tra poco).

Le batterie delle auto plug-in devono essere necessariamente caricate attraverso la rete elettrica.

Ciò le distingue dalle full hybrid, dato che in questo caso basta rifornire l’apposito serbatoio.

Ad ogni modo, l’auto plug in funziona interamente in modalità elettrica fino all’esaurimento della batteria. Successivamente, il veicolo passa automaticamente al motore a combustione. Quest’ultimo, in parte, ricarica il motore elettrico, ma è comunque necessario caricare la batteria presso le apposite colonnine.

La differenza con le auto full hybrid

Un’auto full hybrid è in grado di percorrere determinati chilometri in modalità completamente elettrica.

Inoltre, il motore termico ed elettrico lavorano entrambi alla trazione del veicolo. Tuttavia, a differenza delle mild hybrid, non devono esser ricaricate. In questo caso c’è un serbatoio da rifornire e la batteria si carica sfuttando l’unità a benzina.

Quali sono i vantaggi delle auto ibride?

Le prime auto ibride sono state presentate come macchine ecologiche che salvano il pianeta e hanno raccolto un forte consenso tra gli acquirenti attenti all’ambiente e gli amanti della tecnologia. Ancora oggi, il risparmio di carburante e di emissioni rimane il vantaggio principale della guida di un’auto ibrida.

Le auto ibride consumano meno carburante perché l’energia di scarto viene immagazzinata in una batteria di bordo e riutilizzata dal motore elettrico per alimentare l’auto.

Ciò significa che il motore a combustione può essere utilizzato a potenza ridotta, funzionare alla sua velocità più efficiente o spegnersi del tutto.

LEGGI ANCHE: