Come funziona il navigatore dell’Audi A4? Tutto ciò che si deve sapere

Come funziona il navigatore dell’Audi A4 e cosa lo differenzia dagli altri? I sistemi di navigazione Audi hanno tre diversi gruppi di modelli. Sono tutti diversi. Ognuno di essi ha specifiche e funzionalità diverse. I gruppi sono:

BNS

RNS

MMI

Come funziona il navigatore dell’Audi A4?

BNS – Sistema di navigazione di base

La definizione di BNS è quella di un semplice sistema di navigazione CD con schermo monocromatico rosso. Il BNS ha due tipi di aggiornamenti.

1. BNS 4x è un dispositivo opzionale per un impianto stereo standard. Questo dispositivo utilizza il tipo di display DIS nel quadro strumenti. Inoltre, ha installato pulsanti aggiuntivi accanto al freno di stazionamento.

2. BNS 5x è un dispositivo speciale che sostituisce gli impianti stereo di serie. Ha uno speciale marchio “Audi Navigation” e un grande schermo monocromatico rosso.

RNS – Sistema di navigazione radio

È il dispositivo di navigazione individuale con un buon schermo LCD a colori e una grande quantità di opzioni. Rispetto al BNS è migliorato anche dal punto di vista funzionale. Si tratta di un’installazione opzionale in fabbrica che sostituisce gli impianti stereo integrati Chorus, Concert e Symphony. Esistono tre diversi modelli di RNS:

1. RNS-D è dotato di uno schermo LCD inclinabile da 5 pollici 4:3. Lo schermo LCD è situato nella parte centrale del dispositivo di navigazione. L’RSN-D è noto per i pulsanti simmetrici presenti su ciascun lato del dispositivo.

2. RNS-E ha un grande schermo da 6,3 pollici allineato a sinistra. Il dispositivo è dotato di un grande pulsante di controllo, di un pulsante più piccolo per il controllo del suono e di pulsanti funzione vicino al bordo inferiore del dispositivo.

3. RNS-E 2010 Come si può intuire, RNS-E 2010 è una versione migliorata e aggiornata del precedente dispositivo RNS-E. La differenza principale è la risoluzione dello schermo e la qualità stessa. Invece dei pulsanti CD/TV e CD/SD, è dotato di un pulsante di funzione MEDIA e di pulsanti di controllo cromatici.

Ogni dispositivo RNS ha un’etichetta generica “Audi Navigation Plus”. Il logo AUDI MMI viene utilizzato nei dispositivi RNS-E e RNS-E 2010 come sfondo all’accensione della navigazione. Tutti i dispositivi di navigazione RNS possono essere dotati di accessori quali sintonizzatore TV, caricatore CD, ingresso audio e video esterno e radio satellitare Sirius. L’ultima versione della mappa di navigazione europea è stata pubblicata alla fine del 2019. Le mappe vengono caricate da DVD (set di tre dischi di navigazione).

MMI – Multi Media Interface Sistemi di navigazione Audi

L’MMI è un sistema di navigazione molto interessante. È un sistema di navigazione complesso e migliorato rispetto a tutti e tre. Oltre a opzioni molto divertenti, questo dispositivo offre molte altre opzioni che controllano persino alcune funzioni dell’auto stessa.

L’MMI è diventato un aggiornamento standard di fabbrica negli ultimi 15 anni. Il maggior numero di utenti MMI è costituito da conducenti di veicoli Audi. Il dispositivo di navigazione MMI è noto per il suo ottimo schermo a colori LCD nel pannello di controllo. Questi dispositivi dispongono anche di un lettore CD e di un pannello di controllo con comandi accanto al cambio.

Audi MMI 2G High

L’MMI 2G HIGH ha uno schermo TFT da 6,5 pollici in formato 16:9 con una risoluzione di 480 × 240. Le mappe di navigazione di questo dispositivo sono visualizzate sul display. Le mappe di navigazione di questo dispositivo sono visualizzate in modalità 2D e 3D.

È dotato di un pulsante di controllo senza joystick nella parte superiore (immagine in basso). La versione 5570 del firmware è l’ultima finora disponibile per l’MMI 2G HIGH. Le mappe di navigazione contengono due dischi DVD (Europa orientale e occidentale). Le mappe di navigazione vengono caricate dai sintonizzatori DVD.

2G MMI High Auto (2008 – 2009) Audi A4, S4, A5, S5, A6(C6), Q7(4L) primi modelli dell’anno

Audi MMI 3G Basic (Plus)

L’MMI 3G Basic (Plus) è dotato di uno schermo monocromatico rosso da 6,5 pollici con una risoluzione di 480 × 280. Come nel caso dell’MMI 2G HIGH, le mappe di navigazione dell’MMI 3G Basic (Plus) sono visualizzate in modalità 2D e 3D.

L’ultima versione del firmware è BNav EU K 0260 EU. La mappa di navigazione europea più recente per questo sistema di navigazione verrà rilasciata alla fine di giugno 2020. Il set di mappe di navigazione contiene due schede di memoria con mappe di navigazione dettagliate dell’Europa orientale e occidentale. La differenza tra l’MMI 2G HIGH e l’MMI 3G Basic (Plus) è che le mappe di navigazione per l’MMI 3G Basic (Plus) vengono caricate da una scheda di memoria.

Autovetture 3G MMI Basic – solo UE (2009 – 2016) Audi A4, S4, A5, S5, Q5, SQ5, B8, B8.5

LEGGI ANCHE: