Come girare il volante in retromarcia: consigli per i principianti

Non sapete bene come girare il volante in retromarcia? La retromarcia richiede un po’ di pratica per essere sempre in grado di fare retromarcia con sicurezza.

L’auto reagisce in modo diverso durante la retromarcia. Sterzate sempre nella direzione in cui volete che il retro dell’auto vada.

Ricordate che se le ruote motrici dell’auto sono orientate nella direzione opposta, ci vorrà un attimo prima che la vostra sterzata produca l’effetto desiderato.

Muovete sempre l’auto lentamente durante la retromarcia: ciò consente di rispondere in modo preciso e sicuro a ciò che si sta facendo.

Cosa osservare durante la retromarcia

Osservare tutto ciò che ci circonda è importante sia quando si fa retromarcia sia quando si guida in avanti. Sempre:

Controllare tutti gli altri utenti della strada, compresi i motociclisti, i pedoni e i ciclisti, poiché questi gruppi possono essere più difficili da vedere.

Controllate la parte posteriore della vostra auto: fate attenzione ai pedoni o ai bambini che potrebbero attraversare dietro di voi.

Prima di fare retromarcia, controllate tutto intorno a voi, su entrambe le spalle e in tutti gli specchietti.

In caso di dubbio, scendete e controllate l’ambiente circostante.

Eseguite sempre tutti questi controlli PRIMA di iniziare la retromarcia.

Continuare a controllare in tutte le direzioni mentre si procede in retromarcia.

Siate sempre pronti a fermare l’auto.

Come girare il volante in retromarcia

Evitate sempre di girare il volante dell’auto quando non è in movimento. Questo è noto come sterzo a secco e può causare danni alle ruote e al sistema di sterzo.

Coordinare sempre i comandi a mano e a pedale in modo che l’auto si muova in modo fluido.

Non appena si inizia la retromarcia, girare il volante nella direzione in cui si vuole far girare la parte posteriore del veicolo.

Spesso, durante la retromarcia, ci si accorge di dover iniziare a raddrizzarsi prima di quanto sembri necessario.

Fate sempre retromarcia lentamente per avere il tempo di mantenere il pieno controllo del veicolo e per poter verificare la presenza di pericoli e ostacoli intorno a voi.

Mantenetevi vicini al marciapiede per tutto il tempo della retromarcia, ma non montate o urtate il marciapiede. La retromarcia in alcune situazioni può essere pericolosa per voi e per gli altri utenti della strada.

