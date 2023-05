Come mettere il Bluetooth in auto: la guida

Se non sapete come collegare il Bluetooth nella vostra auto, vi copriamo con una pratica guida.

Volete mettere il Bluetooth in auto ma non sapete come fare? Collegare il Bluetooth è piuttosto semplice e in questo articolo vi spiegheremo come fare.

Che vogliate ascoltare musica o altro ancora, il Bluetooth è particolarmente utile e veloce da utilizzare.

Come mettere il Bluetooth in auto

Innanzitutto è necessario attivare il Bluetooth dal vostro smartphone. Per farlo, andate nelle impostazioni e selezionate la voce “Bluetooth”, poi premete sulla levetta da OFF a ON.

Adesso accendete lo schermo della vostra auto e selezionate Bluetooth. Alcune auto potrebbero richiedervi di andare nelle impostazioni e successivamente su Telefono e Bluetooth.

Ora dovrete accoppiare i due dispositivi, assicuratevi quindi di selezionare questa opzione e lasciate che lo schermo o il telefono trovino i dispositivi.

Una volta trovato il nome del dispositivo, procedete. Da questo punto in poi l’auto dovrebbe riuscire a rilevare automaticamente il vostro smartphone.

Assicuratevi però che il Bluetooth sia attivo su quest’ultimo.

Google Maps in auto con il Bluetooth

Attraverso il Bluetooth potrete vedere Google Maps sullo schermo della vostra auto. Ecco tutti i procedimenti:

Aprire Google Maps: Dopo aver aperto il vostro dispositivo, andate nel menu dove ci sono le applicazioni o app. Quindi, da lì, fare clic su “Google Maps” per aprirlo.

Andare sul proprio profilo: A tal fine, toccare l’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra.

Fare clic su Impostazioni: Quindi, fate clic sull’opzione “Impostazioni”.

Selezionare le impostazioni di navigazione: Nelle impostazioni, scorrere verso il basso e fare clic sulla scheda “Impostazioni di navigazione”.

Attivare il Bluetooth e connettersi all’auto: A questo punto è sufficiente scorrere verso il basso e attivare il pulsante Bluetooth e collegarlo al Bluetooth dell’auto.

Per prima cosa, sintonizzate il Bluetooth. Quindi, cercare il Bluetooth dell’auto. Infine, collegarlo al Bluetooth dell’auto.

LEGGI ANCHE: