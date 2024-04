Come effettuare la carteggiatura dell'auto, ecco gli step per un risultato di qualità.

L’auto deve essere riverniciata se vi sono danni sulla superficie della carrozzeria. Per effettuare al meglio questa operazione è necessario ricorrere alla carteggiatura. In questo articolo vediamo come si compie questo processo per ottenere un ottimo risultato.

Come effettuare la carteggiatura dell’auto

Il primo passaggio da fare è iniziare con una carteggiatura dell’area di lavoro fino al nudo metallo utilizzando diverse tipologie di dischi abrasivi.

Dopodiché è necessario rifinire il lavoro fatto in precedenza preparando l’auto alla zona dello stucco. Quando si arriva a vedere lo stucco bisogna cambiare materiale e rimuovere ogni strato di polvere e sporcizia che potrebbe poi intaccare il lavoro.

Successivamente vanno carteggiati i margini ed i bordi, il processo continua con una carteggiatura fine e smussatura degli angoli e dei bordi. Le superfici stuccate vanno poi carteggiate sino a renderle perfettamente lisce. Con degli abrasivi manuali individuare le aree interessate dalla carteggiatura

La parte finale del processo

Prima di applicare la vernice opaca carteggiare con la levigatrice e gli abrasivi le grandi superfici così da averle perfettamente lisce e pronte ad “abbracciare” il fondo senza problemi di rigonfiamenti o di brutti risultati estetici.

Il disco flessibile con supporto in spugna prepara le parti interessate dalla riverniciatura al trasparente, l’ultimo step di verniciatura.

Al termine l’auto sarà nuovamente verniciata e curata in ogni dettaglio ed il danno precedente sarà un ricordo. Da notare che ogni parte di questo processo richiede di essere effettuata da un esperto.

Uno specialista costa ma di sicuro i risultati sono migliori rispetto al fai da te, se non si è mai fatto questo lavoro meglio non avventurarsi onde evitare brutti risultati che allungherebbero il lavoro.

Seguire tutorial delle marche più conosciute solo se si ha esperienza e la capacità di maneggiare gli utensili necessari.