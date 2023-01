Sapere come proteggere la vernice della moto è estremamente importante. Potete guidarla quanto volete, ma alla fine della giornata dovete dedicarle tempo e cura se volete che l’esterno risplenda come quando l’avete portata a casa con orgoglio per la prima volta.

Proteggere la vernice non è una scienza missilistica. Richiede un po’ di tempo e di pazienza, ma sicuramente sarete in grado di dedicarne tanto al vostro bene più prezioso!

Come proteggere la vernice della moto: soluzioni facili e veloci

Mantenetela coperta

Se volete che la vernice sembri nuova ogni volta che guidate la vostra moto, è importante che iniziate dalle basi. Nessuna quantità di cera, polish o pulizia sarà in grado di proteggere la vostra moto se non l’avete tenuta al coperto.

Cercate un parcheggio all’ombra e, se non è possibile, procuratevi una copertura per la vostra moto, in modo da non doverla pulire continuamente. Naturalmente, quando si è di fretta si desidera che la moto sia pulita e non coperta da sporco e polvere. Quindi, per mantenerla tale, procuratevi una buona copertura per la vostra moto.

Tenetela pulita

A volte può capitare che, anche se avete tenuto la vostra bicicletta coperta, le condizioni atmosferiche estreme abbiano fatto accumulare un po’ di sporcizia durante la notte: cosa fare in questo caso? È necessario pulirlo perché altrimenti potrebbe causare graffi all’esterno e staccare la vernice prima del tempo.

È quindi necessario eliminare la sporcizia in modo che la vernice non si deteriori presto. Effettuate lavaggi regolari della vostra moto, seguiti da una ceratura di routine, in modo da mantenere la lucentezza.

Trattamento dei graffi

Poi arriva il giorno in cui, mentre si accarezza la vernice e si puliscono i disgustosi resti di insetti e la sporcizia della strada, si scoprono non una, ma diverse scalfitture nella vernice o nel faro.

Forse anche un graffio.

Anche se i graffi sono inevitabili, c’è una cosa che potete fare per salvare la vostra moto da questi elementi indesiderati. Procuratevi una pellicola trasparente e applicatela sulla moto dopo averla tagliata nelle forme adatte. Questo proteggerà la vernice dai graffi.

Passate regolarmente la cera per mantenerla brillante

Il lavaggio non è sufficiente se si vuole vedere il luccichio per molto tempo. È necessario anche lucidare la vernice dopo il lavaggio in modo che la lucentezza rimanga intatta. Un buon strato di smalto farà miracoli per allontanare lo sporco e la polvere, che non riusciranno ad aderire alla superficie e la vernice verrà salvata da tutte le condizioni sfavorevoli. Inoltre, se volete dare una bella lucidata anche alle parti in plastica opaca, potete usare il lucidante per cruscotti.

Cera, lavaggio, copertura, lucidatura: tutte queste operazioni sono essenziali se volete che la vernice della vostra moto rimanga come nuova il più a lungo possibile. E tutto questo deve essere fatto regolarmente, in modo che l’effetto sia visibile. Dopotutto, non vorrete che il fascino della vostra moto venga oscurato da qualche granello di sporco e polvere, vero? Quindi, il mantra per proteggere la vernice è tenerla sempre pulita e lucida!

