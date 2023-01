Come proteggere la moto dalla ruggine: provate questi consigli

Come proteggere la moto dalla ruggine? Non c’è niente di meglio che andare in giro con una moto appena pulita. Si ha l’impressione che funzioni meglio, che sia più maneggevole e che in generale sia bello essere in sella a una moto di cui ci si prende cura.

Per quanto sia meraviglioso avere una moto pulita, un tubo di scarico sporco o arrugginito può rovinare l’aspetto dell’intera moto, senza contare che può anche avere effetti negativi sulle prestazioni.

Quindi, come si può evitare la formazione di ruggine e come avviene? Per evitare che lo scarico della moto si arrugginisca, la prima cosa da fare è la pulizia e il lavaggio di routine. È inoltre utile utilizzare di tanto in tanto uno sgrassatore, verniciare o verniciare a polvere lo scarico o sostituirlo con tubi resistenti alla corrosione.

Pulizia

Dato che lo scarico è così vicino al suolo, qualsiasi corsa rischia di far finire i contaminanti sullo scarico e di rovinare la finitura. Dovreste già avere l’abitudine di lavare regolarmente la vostra moto, ma se così non fosse, dovreste trovare il tempo di lavarla settimanalmente o bisettimanalmente. Di solito basta un rapido risciacquo per pulire tutto ciò che potrebbe aver aderito al tubo.

Un risciacquo regolare è sufficiente per evitare l’insorgere di problemi gravi.

Sgrassatore o detergente più pesante

Se sciacquate la moto settimanalmente, magari una o due volte al mese provate ad usare uno straccio per pulire lo scarico con uno sgrassatore.

Fate attenzione quando usate lo sgrassatore, dovreste sempre usare dei guanti per evitare che si sporchi le mani. Quando lo si lava, assicurarsi di concentrarsi sulle aree che potrebbero essere state tralasciate dal risciacquo.

Osservate le saldature lungo lo scarico o intorno alle aree con morsetti. È facile che lo sporco o l’asfalto si depositino nelle pieghe o negli angoli delle saldature, causando nel tempo la formazione di ruggine.

Adottare misure per far verniciare o rivestire lo scarico

Si tratta di un processo molto più complesso del normale lavaggio. Per verniciare correttamente uno scarico, il tubo deve essere completamente rimosso dalla moto.

Questo è più facile su alcune moto rispetto ad altre, ma in generale la rimozione completa di uno scarico può richiedere del tempo, quindi preparatevi.

